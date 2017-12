Hochegger: Grasser erhielt Teil der Provision

"Ich habemitgeholfen, dass ein Amtsträger aus einem Geschäft mit der Republik 2,4 Mio.Euro bekommen hat", gestand Hochegger. © APAweb, Reuters, Hans Punz "Ich habemitgeholfen, dass ein Amtsträger aus einem Geschäft mit der Republik 2,4 Mio.Euro bekommen hat", gestand Hochegger. © APAweb, Reuters, Hans Punz



Wien. Ex-Lobbyist Peter Hochegger hat Mittwochnachmittag ausgesagt, er habe erstmals von einem Bankberater erfahren, dass ein Teil der Buwog-Provision an Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser geflossen sei. Ein Bankberater der Hypo Investmentbank Liechtenstein habe ihm im Herbst 2005 zur Weiterleitung der Gelder aus Zypern nach Liechtenstein gesagt, dass ein Teil des Geldes an "Herrn Grasser" fließe.

Die Buwog-Provisionsmillionen kamen zuerst auf eine Briefkastenfirma Hocheggers auf Zypern ("Astropolis"), von dort wurden 80 Prozent auf Wunsch Walter Meischbergers nach Liechtenstein weitergeleitet, schilderte Hochegger. Um das abzuwickeln habe er einen Bankberater in Wien getroffen. Dieser habe ihm einen Zettel gezeigt mit drei Konten - dem Konto Nathalie, das gehöre Meischberger, dem Konto Karin, das gehöre Plech, und dem Konto 400.815, das gehöre "eurem Partner, dem Herrn Grasser", schilderte Hochegger. Er sei dem Bankberater dann ins Wort gefallen und habe gesagt, dieses Gespräch habe es nie gegeben. Der Bankberater habe sehr professionell reagiert und nicht mehr davon gesprochen.

Später bei einem Besuch auf Ibiza im Jahr 2007 habe ihm Meischberger bei einem Gespräch über die Buwog gesagt, "ohne Karl-Heinz hätten wir das nie geschafft".

"Ich war Teil dieses Systems"

"Ich habe mitgeholfen, dass ein Amtsträger aus einem Geschäft mit der Republik 2,4 Mio. Euro bekommen hat", gestand Hochegger. Er habe in seiner Zeit im Gefängnis Hirtenberg nachgedacht und seinen Fehler erkannt.

"Ich war Teil dieses Systems", sagte Hochegger. "Wenige verschaffen sich durch Insider-Information wirtschaftliche Vorteile" - er meine Vorstände, Aktionäre und Politiker. "Das ist eines der Grundübel, warum sich auf der ganzen Welt so ein Ungleichgewicht ergibt, dass immer wenige immer reicher werden, und die große Masse auf der Strecke bleibt".

Hochegger nahm auch sich selber nicht aus: Durch sein Netzwerk habe er es zustande gebracht, mit wenig Arbeit, etwa nur mit Telefonaten, große Honorare zu bekommen. Er habe sich dann von seiner Firma trennen müssen, da er ab 2009 "im Kommunikationsgeschäft tot" gewesen sei. Mittlerweile nutze er aber sein erworbenes Wissen um Anderen zu helfen, so kämen in seiner Wahlheimat Brasilien, aber auch in Österreich, immer wieder Menschen auf ihn zu um ihn nach Rat zu fragen. "Das ist wunderschön, das mache ich gerne." Er sei bald 69 Jahre alt und wolle einen sehr schönen und sehr langen Lebensabend haben, mit innerem Frieden.

Meischberger weist Aussagen Hocheggers zurück

Walter Meischberger, der heute, Mittwoch, durch Peter Hocheggers Teilgeständnis im Grasser-Prozess schwer belastet wurde, nahm nach Verhandlungsende vor Journalisten Stellung und wies die Darstellung Hocheggers zurück. "Der PR-Experte macht hier PR in eigener Sache", so Meischberger.

Früher sei Hochegger "gierig" gewesen und heute sei er "geläutert", spottete Meischberger. Er selber sei mit Hochegger früher praktisch täglich zusammen gewesen, weil er mit ihm zusammenarbeitete. "Dass er das mir gegenüber nicht erwähnt hat, das ist lebensfremd", meinte Meischberger - offenbar in Bezug auf Hocheggers heutige Aussage, er habe schon seit Herbst 2005 - wegen der Angaben eines Bankberaters - von Grassers Beteiligung an der Buwog-Provision gewusst.

Angesprochen auf Hocheggers Angaben, wonach ihm Meischberger auf Ibiza gesagt haben soll, ohne Karl-Heinz (Grasser, Anm.) wäre das alles nicht möglich gewesen, meinte Meischberger, das habe er wohl damals auf die PR-Arbeit für Grasser bezogen, der ihm viele Möglichkeiten eröffnet habe. Hocheggers Angaben bezeichnete Meischberger als "perfide Konstruktion".

Der Verteidiger Herbert Eichenseder, Anwalt von Norbert Wicki, hatte in seinem Plädoyer heute gesagt, Hochegger schreibe ein Buch, und um sein Buch zu vermarkten brauche er eine "Bombe". In der Befragung durch Richterin Marion Hohenecker verneinte Hochegger, er schreibe derzeit kein Buch, das sei ein Gerücht. Es habe vor Jahren einmal ein Buchprojekt gegeben, das sei nicht realisiert worden.