Wien. Vor fünf Jahren, also 2012, war es um diese Zeit zumindest weiß. Wenn auch nur ein paar Zentimeter Schnee lagen, so war es dennoch bis heute das letzte Mal, dass es im Raum Wien weiße Weihnachten gab. Davor hatte es vor dem 24. Dezember zuletzt 2010 geschneit. Heuer sind wir von Schnee zu Weihnachten weit entfernt. Sehr weit sogar. "Während es am Samstag noch bewölkt ist, erwarten wir für Sonntag einen leicht frühlingshaften Touch", sagt Thomas Knabl vom privaten Wetterdienst Ubimet zur "Wiener Zeitung".

Die Schnee-Wahrscheinlichkeit hat sich seit 1951 halbiert

Im östlichen Flachland seien sogar Temperaturen im zweistelligen Bereich möglich, so Knabl. Für Niederösterreich zum Beispiel erwarte man bis zu 14 Grad, es könne allerdings windig sein.





Der Hochdruckeinfluss hält laut Knabl über die Feiertage an, in höheren Lagen werde "das perfekte Schiwetter mit pulvrigem Schnee" herrschen. In Richtung Neujahr sollen die Temperaturen wieder zurückgehen. "Es schaut nach Tiefdruckgebiet aus", so Knabl. Dann könnte es sogar bis in tiefere Lagen herabschneien.

Ob es zu Weihnachten schneit, wird von Jahr zu Jahr fraglicher. Vor allem in den vergangenen 20 Jahren nahm die Wahrscheinlichkeit deutlich ab. Eine Auswertung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik für die Daten seit 1951 zeigt: Bis heute hat sich die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten in tiefen Lagen halbiert, sie nimmt vor allem seit 20 Jahren deutlich ab. Im Mittel liegt in den meisten Landeshauptstädten nur alle drei bis fünf Jahre am 24. Dezember Schnee, in Innsbruck jedes zweite Jahr.

Es ist also nicht nur das östliche Flachland betroffen, selbst im Westen wie auch im Salzachtal oder in der Obersteiermark gibt es immer seltener weiße Weihnachten. In den 60ern waren diese noch selbstverständlich, in St. Pölten etwa lag mitunter bis zu einem halben Meter hoch Schnee.

Regelmäßiger "Tauwetter-Peak" rund um den 24. Dezember

Diese Veränderung ist freilich dem Klimawandel geschuldet, in Österreich ist es schon um fast zwei Grad Celsius wärmer als 1880. Davon unabhängig zeigen aber auch langjährige Beobachtungen, dass es rund um den 24. Dezember "einen Tauwetter-Peak gibt", sagt Knabl. Der Statistik zufolge sei die Schnee-Wahrscheinlichkeit Ende Jänner bis Anfang Februar deutlich höher, weil dann die Landmasse abgekühlt sei.

In Zukunft wird man sich wohl irgendwann endgültig mit grünen Weihnachten abfinden müssen - oder man verschiebt die Feier einfach ins Neue Jahr.