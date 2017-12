Brand in Vorarlberg griff von Gartenhütte auf Wohnhaus über

Bei einem Brand in Hard bei Bregenz ist in der Früh des Stefanstages die Fassade eines Mehrfamilienhauses schwer beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei war das Feuer in einer Gartenhütte ausgebrochen und hatte auf das Haus übergegriffen. Es wurden keine Personen verletzt. Die Brandursache stand vorerst nicht fest.

Die Gartenhütte brannte völlig aus, ein daneben geparktes Auto wurde beschädigt. Löschversuche der Hausbewohner und der zuerst eingetroffenen Polizei waren erfolglos geblieben, erst die Feuerwehr konnte den Brand eindämmen und schließlich löschen.