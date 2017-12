Wien. Die Österreicher blicken so positiv wie schon lange nicht mehr in die nahe Zukunft. So gehen 47 Prozent zuversichtlich ins neue Jahr, das sind um neun Prozentpunkte mehr als beim Jahreswechsel 2016/2017. Erstmals seit sechs Jahren gibt es mehr Optimisten als Pessimisten (39 Prozent). Angst vor Terror sowie die Sorge um den Arbeitsplatz haben nachgelassen, ergab die Silvester-Umfrage des Linzer Meinungsforschungsinstituts Imas.

Die Lage am Arbeitsmarkt hat sich zuletzt deutlich entspannt. Wie die Statistik Austria berichtete, gab es im dritten Quartal 2017 104.200 offene Stellen, nach 73.000 im dritten Quartal des Vorjahres. Gleichzeitig geht die Arbeitslosigkeit zurück, der Konjunkturmotor brummt. Wirtschaftsforscher verweisen aber auf die hohe Sockelarbeitslosigkeit. Das ist der Anteil an Arbeitslosigkeit, die selbst in einer konjunkturellen Hochphase bestehen bleibt. Wifo-Chef beziffert den Sockel-Anteil mit 36 bis 38 Prozent insgesamt beziehungsweise 45 Prozent bei Menschen über 50.





Stimmungskurve

geht nach oben

Imas befragt seit 1972 alle Jahre wieder die Österreicher zu ihren Erwartungen und guten Vorsätzen für das anstehende Jahr. Erfreulich sei die weiter nach oben steigende Stimmungskurve. Nur 16 Prozent der Befragten erklärten, wirklich besorgt zu sein (2016: 17). 23 äußerten sich lediglich skeptisch. 14 Prozent wagten keine Prognose über das, was kommen wird.

Vor allem jüngere Personen, Gebildete oder Angehörige der höheren sozialen Schichten sind für 2018 guter Dinge. Aus der Gruppe der Zuversichtlichen gaben 46 Prozent als Grund an, ihre persönliche Stimmung und Lebenssituation trage zur optimistischen Grundhaltung bei. Frauen, Arbeiter und die Generation 60-plus hingegen äußerten Bedenken. Ein Viertel der Verdrossenen nannte die mageren Einkommensverhältnisse und Teuerungen als Ursache für die trüben Gedanken. Im November sind die Verbraucherpreise in Österreich um 2,3 Prozent gestiegen. Die "gefühlte Inflation" bei Ausgaben für den täglichen und wöchentlichen Bedarf lag jedoch wesentlich höher. Das Preisniveau des Mikrowarenkorbs, der überwiegend Nahrungsmittel, aber auch Tageszeitungen und den Kaffee im Kaffeehaus enthält und den täglichen Einkauf widerspiegelt, erhöhte sich im Jahresabstand um 5,8 Prozent. Der Miniwarenkorb, der einen wöchentlichen Einkauf abbildet und neben Nahrungsmitteln und Dienstleistungen auch Treibstoffe enthält, stieg im Jahresabstand um 4,1 Prozent. Die Mieten stiegen im Jahresabstand um 4,3 Prozent. Die Teuerung bei Treibstoffen lag im November insgesamt bei 6,3 Prozent.

Angst vor Terroranschlägen oder Überfremdung nimmt ab

Bei 30 Prozent der Skeptiker drückt vor allem die als negativ empfundene politische Stimmung auf das Gemüt. Im Gegensatz zu den Vorjahren nimmt aber die Angst vor Terroranschlägen oder vor Überfremdung durch Flüchtlinge ab. So rangiert der Grund "negative Auswirkungen durch Zuwanderung" bei den Pessimisten auf dem letzten Platz (zehn Prozent).

Nicht fehlen durfte bei der Imas-Erhebung die Frage nach den guten Vorsätzen, auch wenn die Antworten laut Zeitreihe mehr oder weniger unverändert bleiben. Mehr Bewegung und Sport (41 Prozent), bewusster Leben (34 Prozent), sich gesünder ernähren (31 Prozent), aber auch mehr Zeit für Familie und Freunde (22 Prozent) rangieren ganz oben.

Jeder Fünfte will mit dem Rauchen aufhören

Mit dem Rauchen aufhören wollen 21 Prozent, das ist ein Plus von vier Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Die Österreichische Apothekerkammer verweist in diesem Zusammenhang auf die Raucherberatungswochen in den öffentlichen Apotheken. Rauchen sei keine schlechte Gewohnheit, sondern für 80 Prozent der Betroffenen eine Sucht. "Viele Menschen, die mit dem Rauchen aufhören möchten, haben schon mehrere Rauchstopp-Versuche hinter sich. Mehr als 26 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher rauchen regelmäßig Zigaretten, 80 Prozent der Lungenkrebspatienten sind zum Zeitpunkt der Diagnose Raucher", so die Apothekerkammer in einer Aussendung. Die aktuelle Diskussion über das Kippen des Rauchverbots in der Gastronomie mache es für jene, die mit dem Rauchen aufhören wollen, nicht leichter.