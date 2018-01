Kitzbühel. Ganz unbelastet von Nebengeräuschen gehen die Kitzbühel-Rennen nicht über die Bühne. Am Dienstag hatten die Tageszeitung "Der Standard" sowie die Online-Medien dossier.at und oe1.orf.at von Vergewaltigungsvorwürfen gegen den aus Kitzbühel stammenden Ski-Helden Toni Sailer aus dem Jahr 1974 berichtet. Kitzbühel-Vermarkter Harti Weirather kritisierte diese Berichte nun: "Dass man jetzt diese Bühne hier missbraucht, finde ich nicht okay", sagte der Abfahrtsweltmeister von 1982 zur Austria Presse Agentur. Er finde es "nicht in Ordnung, dass man genau zu diesem Termin irgendeine Story ausgräbt - noch dazu über einen Menschen, der nicht mehr lebt." Laut den Berichten hat Sailer vor 44 Jahren in Zakopane eine Polin verletzt. Sailer, damals ÖSV-Sportdirektor, soll von einer Prostituierten der Vergewaltigung bezichtigt und festgenommen worden sein. Nach Intervention der österreichischen Regierung soll der Vorwurf von Notzucht auf Körperverletzung heruntergestuft und schließlich das Verfahren eingestellt worden sein.