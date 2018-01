Die perfekte Inszenierung

Kitzbühel. Es geht um die Wurst. Im übertragenen wie im buchstäblichen Sinne. Während die Stars des alpinen Skirennsports bei den Weltcuprennen in Kitzbühel von Freitag bis Sonntag Kopf, Kragen und Kreuzband riskieren, lädt der Stanglwirt am Freitag erst einmal zur Weißwurstparty. 2500 Gäste haben sich angesagt, Arnold Schwarzenegger wird höchstwahrscheinlich auch im Trachtenjanker antanzen. Es ist quasi das Startsignal zu einem feucht-fröhlichen Veranstaltungsreigen, der während des Weltcupwochenendes mehr als zehn Rahmenevents bereit hält und mittlerweile zumindest in der Prominentenszene ebenso legendär ist, wie es die Rennen auf der Streif und auf dem Ganslernhang selbst sind.

Jährlich betreibt man in der rund 8300 Einwohner zählenden Kleinstadt einen enormen Aufwand, um die Rennen und sich selbst entsprechend zu vermarkten - doch er rechnet sich. Die Hauptsponsoren Audi, Red Bull, A1, Generali, Interwetten, Gösser, BWT, Mastercard und UBS zahlen mitunter mehr als eine Million Euro, um mit ihren Logos an der Strecke und in der Stadt präsent zu sein; dazu kommen satte Einnahmen von den TV-Stationen - die europäischen Übertragungsrechte liegen bei der European Broadcasting Union EBU, der auch der ORF angehört - sowie aus dem Kartenverkauf. Die Preise dafür sind moderat, eine normale Karte ist für 20 Euro zu haben. Schließlich ist es auch die Heterogenität im Publikum, die Kitzbühel für die Werbewirtschaft attraktiv macht. Hier treffen sich eben nicht nur Sportinteressierte, Arnold Schwarzenegger, Richard Lugner und Politiker jeglicher Coleur, sondern auch Hinz und Kunz, die einmal mittendrin statt nur über die Bildschirme dabei sein wollen. Tagsüber Hochleistungssport - Freitag und Samstag gehen Super G und Abfahrt auf einer der schwierigsten und spektakulärsten Strecken der Welt über die Bühne, am Sonntag folgt der Slalom-Klassiker -, abends Partymarathon: Das Konzept funktioniert. Die Veranstalter hoffen auf bis zu 100.000 Zuschauer an den drei Tagen, damit wäre der Rekord aus dem Jahr 1999, als Hans Knauß die Abfahrt gewann, geknackt. Das meistbesuchte Einzelrennen ist zwar immer noch der Nachtslalom in Schladming, der traditionell am Dienstag nach Kitzbühel folgt, doch während die meisten Fans die Region nach dem Rennen wieder verlassen, bleibt in Tirol das Gros länger als einen Tag und sorgt so für klingelnde Kassen in der Gastronomie und Hotellerie. Jährlich werden an diesem Wochenende in der Region rund 45 Millionen Euro umgesetzt, vom indirekten Werbewert erst gar nicht zu reden.