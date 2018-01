Die weiße Gefahr

Vor allem im Westen Österreichs waren einige Wintersportorte durch hohe Neuschneemengen abgeschnitten. Am Arlberg (oben: Bahnhof Langen) sowie in Ischgl herrschte allerhöchste Lawinengefahr. © apa/Stiplovsek (o.), apa/Gindl (l.) Vor allem im Westen Österreichs waren einige Wintersportorte durch hohe Neuschneemengen abgeschnitten. Am Arlberg (oben: Bahnhof Langen) sowie in Ischgl herrschte allerhöchste Lawinengefahr. © apa/Stiplovsek (o.), apa/Gindl (l.)



Innsbruck/Wien. (sir/apa) Während in Wien kaum eine Schneeflocke zu sehen ist, wurde in einigen Teilen des Landes am Montag die höchste Lawinenwarnstufe (Stufe 5) ausgerufen, vor allem in Vorarlberg, Tirol und Salzburg. Doch auch in den Ybbstaler Alpen in Niederösterreich ist die Lawinengefahr groß (Stufe 4). Am Sonntag ist am Hochkar auch ein Schneebrett abgegangen, bei dem glücklickerweise niemand verschüttet wurde.

Im Westen ist die Situation aber nach tagelangen Schneefällen sehr angespannt, einige Täler sind nicht mehr erreichbar, darunter Lech und das Paznauntal mit dem Wintersportort Ischgl. Für zehntausende Urlauber war keine An- oder Abreise möglich. Und da bis Dienstagabend die Schneefälle andauern sollen, könnten die Ortschaften bis dahin abgeschnitten sein. Die Lawinengefahr ist derzeit so groß, dass jederzeit mit spontanen Abgängen zu rechnen ist, auch in mäßig steilem Gelände, weshalb die Straßen gesperrt bleiben.







In den vergangenen 100 Jahren hat es nicht viele solcher Ereignisse geben. Gemessen an Personen und Gebäudeschäden stechen die Winter 1917, 1935, 1951, 1954, 1970, 1975, 1983 sowie zuletzt 1999 hervor. Vor 19 Jahren wurde in Tirol auch zum bisher letzten Mal die allerhöchste Warnstufe ausgerufen. Dies geschieht, wenn es in 24 Stunden 120 Zentimeter oder in zwei Tagen zwei Meter Neuschnee gibt.





Erinnerungen an Galtür

Die Agenturmeldungen der kritischen Tage im Februar 1999 ähneln jenen der vergangenen Stunden: Sperre der Arlbergbahnstrecke, abgeschnittene Orte, allerhöchste Warnstufe, immer wieder einzelne Lawinenabgänge. Am 23. Februar, kurz nach halb fünf Uhr am Nachmittag, berichtete die Austria Presse Agentur erstmals über eine Lawine im Tiroler Luftkurort Galtür im Paznauntal. Es war zwar schnell klar, dass es sich um eine der größten Lawinenkatastrophen Österreichs handeln sollte, doch es dauerte noch Tage, bis alle 38 Tote in den Schneemassen gefunden wurden.

Auch diesmal müsse man davon ausgehen, so Arnold Studeregger von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg), dass "ganz große Lawinen runterkommen". Deshalb auch die zahlreichen Straßensperren im Westen des Landes, am Arlberg wurde am Montag für nur zwei Stunden ein kurzes Zeitfenster für die Abfahrt einiger Gäste geöffnet. "Seit 1999 ist sehr viel verbaut worden. In dieser Dimension wie in Galtür wird es hoffentlich nichts mehr geben", sagt Lawinenexperte Studeregger.