Eine Gala für das Gemeinwohl

Im Wiener Belvedere wurden neun Gemeinden und ihre Repräsentanten für ihre Sicherheitsleistungen ausgezeichnet.



Wien. Der Marmorsaal im Oberen Belvedere ist ein geschichtsträchtiger Raum. Dort wurde 1955 der Staatsvertrag unterfertigt. Am 18. Jänner 2018 trafen sich aber diesmal hier Gemeindevertreter aus ganz Österreich. Die "Wiener Zeitung" hatte gemeinsam mit ihrem Kooperationspartner, dem "TÜV AUSTRIA" zur Abschlussgala des ersten Infrastrukturwettbewerbs der Gemeinden geladen.

"Österreichs sicherste Gemeinde" in den Kategorien "Verwaltungsprozesse", "Gebäude" und "Grundversorgung" wurde gemeisam mit dem Österreichischen Städtebund sowie dem Österreichischen Gemeindebund ermittelt. 40 Gemeinden nahmen teil. Die neun Finalisten wurden im Belvedere in den drei Kernkategorien und als Gesamtsieger ausgezeichnet. Durch den Abend führte W24-Moderatorin Mona Müller.





Zu Beginn unterstrich der Geschäftsführer der "Wiener Zeitung" Wolfgang Riedler die hohe Beteiligung an diesem ersten Infrastrukturwettbewerb. War die Teilnahme doch mit einigem Aufwand verbunden: Der reichte vom Ausfüllen eines umfangreichen Fragebogens bis zur Bereitstellung von Dokumentationen.

Wettstreit und Austausch

von Erfahrungen

"Das Rückgrat der Republik, der Ursprung dessen, was Sicherheit ausmacht, muss in der kommunalen Arbeit erledigt werden", betonte Riedler. Das sei auch ein Beweggrund gewesen, den Wettbewerb ins Leben zu rufen.

Neben dem spielerischen Charakter eines Wettstreits habe die Veranstaltung aber auch den Sinn, zum Dialog und Erfahrungsaustausch zu animieren. Einerseits sollten jene Gemeinden in Österreich vor den Vorhang geholt werden, die in puncto Infrastruktursicherheit vorbildlich aufgestellt sind. "Andererseits soll der Wettbewerb allen teilnehmenden Gemeinden wertvolle Anregungen für Optimierungen geben - insbesondere, da Österreichs Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in ihrer Funktion erhebliche persönliche Haftungen eingehen", sagte Riedler. Die Auszeichnungen würden ein Zeugnis dafür abgeben, dass die prämierten Gemeinden Außergewöhnliches leisten.

Philosoph Konrad Paul Liessmann als Hauptredner

Beim Begriff "Sicherheit" handelt es sich nicht um ein bloßes politisches Schlagwort. Dahinter stehe ein facettenreiches Konzept, ein vielschichtiger und breit strukturierter Begriff, erklärte Festredner Philosophieprofessor Konrad Paul Liessmann. "Mehr noch, es sei schon jeher ein Grundbedürfnis des Menschen gewesen", sagte er in seiner Keynote "Sicherheit in unsicheren Zeiten". Denn gesellschaftliche und politische Zusammenschlüsse, von Stämmen und Kommunen bis hin zu Gemeinden, Städten und Staaten, dienten vorrangig dem Zweck, dass sich Menschen in der Gemeinschaft sicherer fühlten als alleine. Man schützte einander gegenseitig vor Gefahren und sei so Ängsten entgegengetreten.