Balance zwischen Sicherheit und Freiheit

Wien. Sein Geschäft sei die lebensweltliche und politische Verunsicherung, erklärte Konrad Paul Liessmann mit einem verschmitzten Grinsen im Rahmen seiner Festrede. Der Mann, der vor Gemeindevertretern aus ganz Österreich auf der Abschlussgala des Gemeindewettbewerbs im Oberen Belvedere auf der Bühne stand, ist aber weder Verschwörungstheoretiker noch Populist.

Liessmann, seines Zeichens Literaturkritiker und Essayist, ist hauptberuflich Professor am Institut für Philosophie der Universität Wien. Sein Fach hinterfrage seit jeher den Sicherheitsbegriff kritisch, wie er in seiner Keynote "Sicherheit in unsicheren Zeiten" erklärte.





"Sicherheit und Sicherheitsbedürfnisse gehören zu den grundlegendsten Bedürfnissen der Menschen. Politische Ordnungen, von kleinsten Stammes-, Dorf- und Jägergemeinschaften, wie sie bereits in der frühesten Zeit der menschlichen Zivilisationsentwicklung bestanden haben, über die ersten Formen von Territorialherrschaften und staatsähnlichen Gebilden, bis hin zu unserer modernen öffentlichen Struktur mit Städten, Gemeinden und politischen Strukturen, haben nicht ausschließlich, aber zu einem wesentlichen Teil ihre Wurzeln in eben jenem Sicherheitsbedürfnis", betonte Liessmann. Kooperation, Zusammenschluss und wechselseitige Unterstützung brächten ein höheres Gefühl der Sicherheit als Einzelgängertum. Das bedeute aber auch, nicht nur eigene Leistungen und Kompetenzen Gemeinschaftsmitgliedern zur Verfügung zu stellen, sondern Kompetenzen und Aufgaben auch an andere Stellen auszulagern - Das sei nach Meinung des Geisteswissenschafters die Geburtsstunde von Gemeinden und Verwaltung.

Sicherheit als Gefühl

Aber nicht nur das Bedürfnis nach Sicherheit stehe im Mittelpunkt. Menschen wollten sich ihrer Ängste entledigen. "Sicherheit ist in hohem Maße eine hochemotionale Angelegenheit. Unsicherheitsgefühle sind nur schwer zu beseitigen, vor allem durch Worte. Taten sind hier effektiver", so Philosoph Liessmann.

Er skizzierte drei Urängste: An erster Stelle stehe die Natur, "als unbeherrschbarer Raum, in dem die Menschen überleben mussten". Ein Großteil dessen, was wir Zivilisation nennen, habe den Sinn, "die Natur zu zähmen". Trotz des Fortschritts stellen Naturkatastrophen wie Feuer, Überschwemmungen, Stürme und Vermurungen immer noch große Herausforderungen dar, beispielsweise Katastrophen im Jemen oder die Überflutung von New Orleans als Folge des Hurrikans "Katrina" 2005. "Genau jene Technologien, die wir einsetzen, die Natur zu zähmen, können beitragen, Naturkatastrophen zu schüren und unser Sicherheitsgefühl wieder zu mindern. Denken Sie an den Klimawandel", mahnte der Philosoph.