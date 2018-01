Die Top-Gemeinden im Bereich "Verwaltungsprozesse"

Gold für Bürgermeister Herbert Fürst und Engerwitzdorf. Gold für Bürgermeister Herbert Fürst und Engerwitzdorf.



Mit gut durchdachter Verwaltung mit Bürgernähe hat sich Klosterneuburg den Bronze Award bei der Verwaltungssicherheit geholt. Diese sei auch für Zukunftsprojekte wichtig. Denn laut Stadtrat Martin Czerny setzt die Stadt auf Forschung und Kultur. "Mit der Forschungseinrichtung IST Austria sind wir am Weg zur Universitätsstadt. Außerdem wird am Kasernenareal ein neues Viertel geplant", betont er. Auch Rankweil (Vorarlberg) mit Bürgermeister Martin Summer wurde mit Bronze ausgezeichnet. Zum breit aufgestellten Verwaltungsteam gehören Gemeindepolizei, Juristen, ein Saalwart für Veranstaltungen, ein IT-Spezialist und ein Spielplatzbetreuer. Weiters bestehe gute Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr in puncto Katastrophenschutz.

Der zweite Platz ging an das steirische Hart bei Graz. Dessen Amtsleiter Jörg Moser betont, dass engmaschige Kontrollen und Dokumentation bei einer breit ausgebauten Infrastruktur essenziell seien. Dazu gehörten unter anderem die regelmäßige Wartung von Elektroinstallationen, die Prüfung des Blitzschutzes sowie Sichtungen von Photovoltaikanlagen. Aber auch künftige Sicherheitsbelange beschäftigen die Gemeinde - besonders neue Verkehrskonzepte im Zuge der geplanten Autobahn-Anbindung.





Über Gold darf sich Engerwitzdorf (OÖ) mit Bürgermeister Herbert Fürst freuen. Der lobt seine Gemeindemitarbeiter: "Wir lassen ihnen große Freiheit und Selbständigkeit." Er setzt auf die Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung. Die Gemeinde führt seit Jahren elektronische Akten, verfügt über ISO-Zertifizierungen in Qualitäts-, Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsbereich und kann Zertifikate für Managementkompetenz vorweisen.



