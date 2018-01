Platz 3: Wolfsberg

Wolfsberg ist eine Hochburg guter Infrastruktur. © Gem. Wolfsberg Wolfsberg ist eine Hochburg guter Infrastruktur. © Gem. Wolfsberg



"Ich bin stolz auf alle unsere Mitarbeiter, denn im Endeffekt haben wir das ihnen zu verdanken", meint Barbara Köller. Die Stadtamtsleiterin von Wolfsberg hat den Bronze Award in Vertretung von Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz entgegengenommen. Sie sei selbst überrascht gewesen, wie umfangreich und genau die Verwaltung in der Kärntner Gemeinde arbeitet. "Beispielsweise werden zahlreiche Kinderspielplätze jährlich vom TÜV überprüft, dazu noch im Quartal von der Gemeinde geprüft und wöchentlich einer Sichtkontrolle unterzogen. Das muss alles dokumentiert werden. Im Gebäudebereich ist das ähnlich", erklärt sie. In dieser Wettbewerbskategorie hat Wolfsberg ja den ersten Platz belegt. Was die Grundversorgung angeht, ist man besonders auf die Wartung des Kanalnetzes stolz. Denn die knapp 400 Kilometer Rohrleitungen können nicht einfach wie im Film "Der dritte Mann" von Mitarbeitern inspiziert werden.

"Die Rohre haben einen Durchmesser zwischen 200 und 600 Millimeter", erklärt Dieter Rabensteiner, Geschäftsführer der Wolfsberger Stadtwerke. Daher wird die Sichtung mit Kameras und Kanalrobotern durchgeführt. "Wir können so alle Schäden dokumentieren", betont er. In Zukunft soll das gesamte Netz mit 400 Kilometern Wasserleitungen um 30 Millionen Euro generalsaniert werden. "Ein Kanal hat eine Lebensdauer von 50 bis 100 Jahren, da sind wir gerade mittendrin", sagt Rabensteiner.