"Grundversorgung": die Preisträger

Die Grundversorgung der Bürger zu gewährleisten, ist eine Schlüsselaufgabe von Gemeinden. Besondere Leistungen für die Sicherheit in dieser Sparte wurden deshalb beim Infrastrukturwettbewerb mit einer eigenen Kategorie ausgezeichnet.

So wird im steirischen Knittelfeld Wasserversorgung großgeschrieben. Die Gemeinde ist federführend in einem Wasserverbund. Dafür hat sie sich den Bronze Award des Infrastruktur-Gemeindewettbewerbs in der Kategorie Grundversorgung geholt. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, haben sich bei Knittelfeld 50 Ortschaften ringförmig zusammengeschlossen. So wird jeder Ort von mehreren Seiten mit frischem Wasser versorgt.





Der Silber Award ging nach Eferding (OÖ). Hier ist man nicht nur stolz auf gute Kinderbetreuung und neue Krabbelstuben, sondern ebenso auf eine exzellente Wasser- und Abwasserversorgung. Bürgermeister Severin Mair: "Dafür, dass wir eine kleine und dicht besiedelte Gemeinde sind, haben wir eine sehr effiziente Wasserversorgung. Durch stetige Wartung und Überprüfung gewährleisten wir exzellente Qualität", betont Mair, bei dem es sich um den jüngsten Bürgermeister der Republik handelt. Zudem sei Eferding noch mit umliegenden Gemeinden in einem Verbund organisiert, der sich um Wasserqualität und Versorgung kümmere. Außerdem betreibt die Gemeinde auf den Dächern zahlreicher Gebäude bereits seit Jahren Photovoltaikanlagen.







Auch in dieser Kategorie geht der Sieger Award in die Oststeiermark. Weiz belegt den ersten Platz.

Vor dem Hintergrund einer stetig trockener werdenden Region hat Weiz als erste österreichische Gemeinde ein Ultrafiltersystem eingerichtet. Regenwasser würde normalerweise schnell eintrüben und nicht genießbar sein, erklärt Bürgermeister Erwin Eggenreich. Das Filtersystem jedoch sorgt dafür, dass aufgefangener Regen Trinkwasserqualität erhalte und so 50.000 Menschen versorgt werden können.