Knittelfeld errang den zweiten Platz

Steirische Skyline mit Lebensqualität in Knittelfeld.

Abwanderung und Innenstadtsterben. Damit hat Bürgermeister Gerald Schmid im steirischen Knittelfeld besonders zu kämpfen. Um das Zentrum der Gemeinde wiederzubeleben, hat sich die Stadt dazu entschlossen, alles Bauland in der Peripherie für die Errichtung von Einkaufszentren zu sperren.

"Die Umkehr ist gelungen. Für unsere Stadt mit 13.000 Einwohnern ist es viel, in einem Jahr wieder 13 neue Geschäftseröffnungen in der Innenstadt zu haben", sagt Schmid. Das bringe Lebensqualität und die Stadtentwicklung trage dazu bei, die Jugend in der Gemeinde zu halten oder wieder zurückzuholen, meint er.





Vor allem Versorgung wird in Knittelfeld großgeschrieben. "Wir leiten einen Wasserverbund mit 50 Gemeinden. Wir haben die ganze Region ringschlussversorgt, damit jede Mitgliedsgemeinde von mehreren Seiten mit Leitungswasser versorgt ist", sagt Schmid stolz. Bei Katastrophenschutz und Sicherheit sei Knittelfeld ebenso federführend in der Region, wie beispielsweise im Brandschutz oder der Einrichtung eines Sicherheitsreferenten. Zudem wird die Stadt in den kommenden Jahren als Ergebnis eines großen Bürgerbeteiligungsprozesses neu gestaltet. Als "kleines Ballungszentrum" der Region kann sich Knittelfeld über Zuwachs freuen. "Damit haben wir Zukunft", sagt Schmid.