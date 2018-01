Wien. (apa/kle) Verkehrsminister Norbert Hofer hält an seinem Vorhaben fest, bei neueren Fahrzeugen im Rahmen der Paragraf-57a-Überprüfung (Pickerl) in Zukunft auf die sogenannten Endrohrmessungen zu verzichten. Diese Testmethode liefere "keine relevanten Daten", waren sich der FPÖ-Minister und die beiden Autofahrerklubs ÖAMTC und Arbö am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressekonferenz einig. "Die Endrohrmessung ist Steinzeit", betonte Hofer. "Sie misst auch nichts - lediglich, ob ein Partikelfilter vorhanden ist."

Der Entwurf des Verkehrsministeriums zur Novellierung der Prüf- und Begutachtungsstellenverordnung (PBStV) sieht vor, im Rahmen des Pickerls bei Pkw, Lkw und Motorrädern jüngeren Baujahrs - also der Euro-Abgasklassen 4, 5 und 6 - künftig auf Tests am Auspuff zu verzichten. Stattdessen sollen nur Computer-Analysen, sogenannte On-Board-Diagnosen (OBD), durchgeführt werden. Die Begutachtungsfrist lief am 12. Jänner aus. Laut Hofer soll die Verordnung in der ersten Februarhälfte in Kraft treten.





Gasstöße im Leerlauf

Hofers Plan sorgt nach wie vor für Kritik - etwa beim Verkehrsclub Österreich (VCÖ), bei Greenpeace, der Umweltorganisation Virus sowie dem Klubchef der Liste Pilz, Peter Kolba. Sie alle fordern die Beibehaltung der bisherigen Endrohrmessung.

Im Übrigen wurde eine solche in der Pressekonferenz demonstriert. Dabei wird das Messgerät mit einem Schlauch an den Auspuff angeschlossen. Der Motor wird ohne eingelegten Gang vier Mal bis zur Abregel-Drehzahl beschleunigt. Die Abgase werden durch den Schlauch in die Messkammer des Geräts gedrückt. "Gemessen wird hier lediglich der sichtbare Rauch, Stickoxide nicht", sagte Andrej Prosenc vom ÖAMTC. "Das Einzige, das angezeigt wird, sind Staubpartikel aus der Umgebung."

Laut ÖAMTC führen die Gasstöße im Leerlauf jedes Jahr bei rund 100 Fahrzeugen zu einem Motorschaden. Auch wenn die Konsumenten rechtliche Schritte setzten, blieben sie stets auf den Kosten sitzen - was meist ein "wirtschaftlicher Totalschaden ist", wie Arbö-Generalsekretär Gerald Kumnig anmerkte. Zumal niemandem ein Fehlverhalten und damit ein Verschulden vorgeworfen werden könne, da die Überprüfung ja vorschriftsgemäß erfolge.

Bei der Endrohrmessung werde lediglich festgestellt, ob "der Partikelfilter eingebaut ist und funktioniert", gab ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold zu bedenken. "Weder mit der Endrohrmessung noch mit der OBD können Schadstoffe gemessen werden. Das ist auch nicht Zielsetzung der §57a-Überprüfung", fügte er hinzu. Bei der OBD würden jedoch "viel mehr Daten erfasst", betonte Prosenc. "Sie ist auch wesentlich schonender." Laut Hofer entstünden den Konsumenten durch die OBD jedenfalls keine Zusatzkosten.

Deutschland geht anderen Weg

"Ein professionelles Chip-Tuning kann allerdings weder durch die OBD-Auslese noch durch die Messung mittels Sonde entdeckt werden", räumte Hofer ein. Beim Verdacht auf Manipulation könnten Prüfer aber auch künftig jederzeit zusätzlich eine Endrohrmessung durchführen. In Deutschland muss der Schadstoffausstoß von Autos seit 1. Jänner wieder generell direkt am Auspuff mittels Endrohrmessung überprüft werden.

Für die Luftqualität relevante Schadstoffemissionen - insbesondere die Stickoxid-Werte - könnten technisch weder mit der einen noch mit der anderen Messmethode festgestellt werden, wurde in der Pressekonferenz mehrfach betont. Dies sei derzeit nur mit aufwendigen und mehreren tausend Euro teuren Tests an Rollenprüfständen möglich. Erst Anfang 2016 wurden auf EU-Ebene strengere Grenzwerte und zusätzliche Abgastests beschlossen, die entsprechende Verordnung steht kurz vor der Veröffentlichung. Diese Tests sollen dann alle EU-Länder stichprobenartig für alle genehmigten Fahrzeuge durchführen - in Österreich das Verkehrsministerium gemeinsam mit der TU Wien.