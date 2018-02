"Ohne Skihelm ist man heute fast schon ein Außenseiter"

Druck



Wien/München. Rechtzeitig zum Beginn der Semesterferien in Ostösterreich gibt es im Westen und Süden des Landes reichlich Neuschnee. Die starken Schneefälle sorgen allerdings nicht nur für gute Pistenverhältnisse, sondern auch für massive Behinderungen im Straßenverkehr. Besonders in Kärnten gab es am Freitag Probleme wegen hängen gebliebener Lkw, auf etlichen Bergstraßen gilt nun Schneekettenpflicht - oder sie wurden überhaupt kurzzeitig gesperrt. Wer also dieses Wochenende zum Skiurlaub anreist, sollte entsprechende Verzögerungen einplanen und auf der Straße Vorsicht walten lassen.

Aufpassen heißt es aber auch dann auf der Piste. Denn Jahr für Jahr verletzen sich in Österreich mehr als 27.000 Personen beim Skifahren oder Snowboarden. "Etwa 90 Prozent der Sportunfälle sind Unfälle im Bereich Wintersport, der größte Teil davon ist Skisport", berichtet Pia Kubek von der Ergo Versicherung. "Und etwas mehr als 10 Prozent unserer Schadenzahlungen betreffen Wintersportunfälle."





Nach Althaus’ tödlichem Unfall wurden mehr Skihelme gekauft

Während die Gesamtzahl der Wintersportunfälle in Österreich mit 52.000 pro Jahr relativ konstant bleibt, ist die Zahl der Verletzten ebenso wie die Intensität der Verletzungen leicht rückläufig. Gleichzeitig ist zu beobachten, das heute viel mehr Pistenbenutzer Helme und auch Rückenprotektoren tragen also noch vor zehn Jahren. "Skihelme sind heute absolut notwendig und aus dem Bild des Skifahreres nicht mehr wegzudenken", sagt dazu der Skilehrer Roman Rameis am Rande der internationalen Sportmesse Ispo in München. "Es ist mittlerweile auch ein Style-Faktor, da kann die Pudelhaube nicht mehr mithalten, so fesch kann die gar nicht sein. Man kann zum Beispiel coole Aufkleber draufpicken, man kann ihn individueller gestalten als eine Haube." Der Wandel hin zum Helm sei selbst bis in die Snowboarder- oder Freestyler-Szene zu beobachten, meint Rameis. "Ohne Helm ist man heute fast schon ein gesellschaftlicher Außenseiter."

Das bestätigt auch Michael Nendwich. Der Geschäftsführer des Verbands der Sportartikelerzeuger und Sportausrüster Österreichs und Sprecher des Berufszweigs Sportartikelhandel in der Wirtschaftskammer stellt fest: "Der Helm ist mittlerweile ein ganz essenzieller Teil der Skiausrüstung geworden." Die dramatische Wende war aus seiner Sicht der Skiunfall von Dieter Althaus am Neujahrstag 2009. Thüringens Ministerpräsident kollidierte auf der Riesneralm mit einer Slowakin: Die erfahrene Skifahrerin starb, Althaus lag nach dem Unfall im Koma. "Durch die Berichterstattung ist die Sicherheitsthematik auch in Österreich in die Öffentlichkeit gekommen", meint Nendwich. "Gleich nach diesem Unfall sind in den ersten paar Jahren die Verkaufszahlen massiv nach oben gegangen. Inzwischen sind sie auf hohem Niveau stabil." Die meisten Skifahrer dürften also schon einen Helm haben und steigen nur noch auf neuere oder schickere Modelle um.