Desselbrunn/Wien. Nach der schweren Explosion in einer Schießanlage am Donnerstag in Desselbrunn (Bezirk Vöcklabruck) in Oberösterreich ist am Wochenende ein 50-Jähriger im AKH Wien seinen Verletzungen erlegen. Das teilte die Pressesprecherin des AKH Wien, Karin Fehringer, auf Anfrage der APA am Sonntag mit.

Der 50-Jährige war mit schweren Brandwunden nach Wien geflogen worden. Sein Zustand war bereits lebensbedrohlich.