Schnee sorgt für Verkehrsprobleme

Graz/Klagenfurt. Intensiver Schneefall hat am Mittwoch im Südosten Österreichs zu Verkehrsbehinderungen geführt. Probleme gab es auf der Südautobahn (A2) durch hängen gebliebene Fahrzeuge. Auch die Pyhrnautobahn (A9) nördlich von Graz bis in die Südsteiermark und diverse Bergstraßen waren betroffen. In Graz sorgte der erste starke Schneefall des Winters für starken Kolonnenverkehr. Es kam auch zu mehreren Unfällen.

Auf der A2 bei Wöllersdorf in Niederösterreich endete ein Fahrzeugüberschlag für eine 29-Jährige tödlich, so die Feuerwehr. Den Angaben zufolge hatte sich der Pkw mit Badener Kennzeichen kurz nach 6.00 Uhr überschlagen. Ein Kleintransporter dahinter konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem auf dem Dach liegenden Auto in die rechte hintere Seite. Beide Fahrzeuge verkeilten sich ineinander. Der Pkw wurde seitlich regelrecht aufgerissen. Ersthelfer zogen die Lenkerin aus dem Fahrzeug und begannen noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte mit den Reanimationsmaßnahmen. Die Frau starb jedoch noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Kleintransporters wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die A2 wurde für die Dauer des Einsatzes teilweise auf eine Spur verengt. Dadurch kam es zu Verzögerungen im Frühverkehr.

Chaos in Niederösterreich

Kurz darauf kam ein Pkw auf der Autobahn beim Rastplatz Wiener Neustadt ins Schleudern. Für die FF Wiener Neustadt folgten noch drei weitere Fahrzeugbergungen. Solche absolvierten Einsatzkräfte auch im Bezirk Baden, weil Verkehrsteilnehmer mit ihren Fahrzeugen im Graben landeten. So musste etwa die B17 im Bereich Teesdorf wegen Bergungsarbeiten kurzfristig gesperrt werden, teilte das Bezirkskommando mit.

Laut dem Landespressedienst waren in Niederösterreich am Mittwoch sämtliche Straßenmeistereien im Einsatz - in Summe rund 1.000 Bedienstete mit 360 eigenen Räum- und Streufahrzeugen. Dazu kamen 250 angemietete Winterdienstfahrzeuge. Kettenpflicht für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen galt im Bezirk Neunkirchen auf der L175 von Trattenbach bis zur Landesgrenze.

Steirische Feuerwehrleute im Einsatz

Der Landesfeuerwehrverband Steiermark meldete Mittwochvormittag neben der Berufsfeuerwehr in Graz rund 140 Wehren mit etwa 750 Männern und Frauen in der gesamten Steiermark im Schnee-Einsatz. Zu 90 Prozent waren Fahrzeuge zu bergen, sagte Sprecher Thomas Meier. Betroffen waren die Bezirke Südoststeiermark, Deutschlandsberg, Leibnitz, Voitsberg, Hartberg-Fürstenfeld, Weiz und Graz-Umgebung.

In der steirischen Landeshauptstadt haben gut zehn Zentimeter Neuschnee für gröbere Probleme im Frühverkehr gesorgt. Erschwerend kam eine Sperre des Plabutschtunnels wegen eines Unfalls hinzu, hieß es aus dem Büro von Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ). "Mit der Sperre des Tunnels stand alles - wir auch", meinte Peter Vogel, Einsatzleiter der Holding Graz. Für die Stadt war es der erste starke Schneefall der laufenden Wintersaison und er fiel ergiebiger aus als prognostiziert. Bereits Dienstagabend begann es zu schneien, gegen 5.30 Uhr mit dem Start des Frühverkehrs wurde der Schneefall noch intensiver.