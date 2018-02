Ein Land im Großeinsatz

Graz. Der Winter ist mit intensiven Schneefällen zurück in Österreich. Damit sind Verkehrsproblemen auf den heimischen Straßen schon fast vorprogrammiert. Lastwägen mit Sommerreifen, die hängen blieben, Staus und Unfälle auf Autobahnen und Schnellstraßen erforderten Großeinsätze der Hilfskräfte. Autofahrerberichten zufolge funktionierte die Rettungsgasse nicht allerorts.

Besonders betroffen war am Mittwochvormittag der Süden Österreichs, vor allem der Großraum Graz. Für die nächsten Tage prognostiziert der Wetterdienst Ubimet ein Nachlassen der starken Schneefälle und damit auch eine Beruhigung der Verkehrssituation. "Das war ein Schub an Neuschnee, der von Süden gekommen ist, ausgehend von einem Mittelmeertief. Dieses zieht aber nach Ungarn ab, womit sich in den folgenden Tagen wieder weitgehend trockenes Wetter einstellt", so Ubimet.





In Graz haben zehn Zentimeter Neuschnee am Mittwochvormittag noch für größere Probleme im Frühverkehr gesorgt. Erschwerend kam eine Sperre des Plabutschtunnels wegen eines Unfalls hinzu. Für die Stadt war es der erste starke Schneefall der laufenden Wintersaison, und er fiel ergiebiger aus als prognostiziert. Vor allem die Einfahrtsstraßen in die Stadt waren überlastet. Aber nicht nur der Autoverkehr wurde durch den Schneefall für einige Zeit lahmgelegt, Buslinien mussten teils eingestellt werden und waren bis zu einer Stunde verspätet. Auch für die Schneeräumfahrzeuge gestalteten sich die Einsätze schwierig, sie sind selbst immer wieder in den Staus stecken geblieben, hieß es. 156 Feuerwehren und knapp 900 Feuerwehrmitglieder waren in der Steiermark im Einsatz. Im Laufe des Tages nahm die Einsatzintensität aber kontinuierlich ab. Schneefälle haben am Mittwoch auch in Niederösterreich zu Behinderungen und mehreren Feuerwehreinsätzen nach Verkehrsunfällen geführt. Ein Fahrzeugüberschlag auf der A2 (Südautobahn) nahe Wöllersdorf endete für eine 36-Jährige tödlich, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt.

Kettenpflicht in Kärnten

Den Angaben zufolge hatte sich der Pkw mit Badener Kennzeichen kurz nach 6 Uhr überschlagen. Ein Kleintransporter dahinter konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem auf dem Dach liegenden Auto in die rechte hintere Seite. Beide Fahrzeuge verkeilten sich ineinander. Der Pkw wurde seitlich regelrecht aufgerissen. Ersthelfer zogen die Lenkerin aus dem Fahrzeug und begannen noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte mit den Reanimationsmaßnahmen. Die Frau starb jedoch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Kleintransporters wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Am Mittwochabend gab es in Niederösterreich noch einen zweiten tödlichen Verkehrsunfall. Das Auto eines Paares prallte in Texing (Bezirk Melk) gegen einen Telefonmast. Ein 83-jähriger Mann, der am Steuer des Wagens saß, kam ums Leben. Seine Frau wurde schwer verletzt. Laut Polizeiangaben war der Lenker nicht angegurtet.

Laut Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) gab es im Burgenland um die 20 Feuerwehreinsätze. Es handelte sich zumeist um Fahrzeugbergungen. Betroffen war vor allem der Landessüden. Bei einem Verkehrsunfall in St. Margarethen (Bezirk Eisenstadt Umgebung) wurde eine Person leicht verletzt.

Auch in Kärnten hat der Schneefall am Mittwoch in den frühen Morgenstunden zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen geführt. Nach Angaben des Autofahrerclubs ÖAMTC gab es vor allem auf der Südautobahn A2 praktisch durchgehend Schneefahrbahn, durch hängen gebliebene Fahrzeuge kam es immer wieder zu Staus, vor allem am Griffner Berg und im Packabschnitt.

Probleme gab es auch auf höher gelegenen Bergstraßen, für zahlreiche Pässe wie etwa den Wurzenpass wurde Kettenpflicht verhängt. Laut Rotem Kreuz ereigneten sich hier einige Unfälle, und mehrere Verletzte mussten in die Spitäler gebracht werden.