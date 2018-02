Erhebliche Lawinengefahr in Niederösterreich

Einsatzkräfte der Bergrettung auf der Rax. Heute herrscht wieder Lawinengefahr. © APAweb / Max Scherz Einsatzkräfte der Bergrettung auf der Rax. Heute herrscht wieder Lawinengefahr. © APAweb / Max Scherz



St. Pölten. Ski-Tourengeher in Niederösterreich sollten Am Wochenende Vorsicht walten lassen: Am Freitag hat die Lawinengefahr im Rax-Schneeberggebiet über der Waldgrenze Stufe 3 der fünfteiligen Skala erreicht. Als "mäßig" (Stufe 2) beurteilte der Warndienst das Risiko in den Ybbstaler Alpen und im Semmering-Wechselgebiet oberhalb von 1.200 Metern.

Mächtige Triebschneepakete im Rax-Schneeberg-Gebiet

"Durch den starken Wind am Donnerstag haben sich besonders im Rax-Schneeberggebiet neuerliche, teils mächtige Triebschneepakete gebildet", wurde mitgeteilt. Schon die geringe Zusatzbelastung eines einzelnen Wintersportlers könne ausreichen, um ein Schneebrett auszulösen. Durch die Sonneneinstrahlung seien südseitig Selbstauslösungen von Lockerschneelawinen möglich, auch frische Wechten könnten brechen. Zur Prognose wurde erläutert, dass sich die Triebschneesituation oberhalb der Waldgrenze wieder etwas entspanne.