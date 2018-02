Ausbrechen für einen Tag

Wien. "Wenn eine Gesellschaft in sich geschlossen ist, wird das von manchen als Zwang empfunden. Sie versuchen, auszubrechen. Sobald das für den Staat zu gefährlich wird, wird das Ausbrechen institutionalisiert", sagt der Grazer Kulturwissenschafter Günther Jontes. Aus dieser Institutionalisierung des Ausbrechens entwickelte sich der Fasching. Vorläufer sind bereits aus Mesopotamien vor 5000 Jahren bekannt, religiöse, gesellschaftliche und jahreszeitliche Strömungen gossen den Fasching in seine heutige Form.

Der Grundgedanke, einmal alles auf den Kopf stellen zu dürfen und seine Identität zu wechseln, hat laut Jontes weder mit Glauben noch einer bestimmten Kultur zu tun. "Es steckt offenbar im Menschen, der Realität entfliehen zu wollen - zumindest für einen Tag."





Gleichzeitig bieten Tage wie der Faschingsdienstag (heuer am 13. Februar) die Möglichkeit, diesem offenbar unbändigen Wunsch, auszubrechen, stattzugeben - allerdings in geregelte Bahnen gelenkt. Schon im alten Rom wurde im Zuge des Saturnalien-Festes im Dezember einen Tag lang alles auf den Kopf gestellt, sagt Jontes. Der Sklave wurde zum Herrn, die Frau zum Mann und der Laie zum Priester. Lediglich den Kaiser durfte keiner spielen.

Um Mitternacht zeigt

jeder "sein wahres Gesicht"

Später boten Maskenbälle die Möglichkeit der Egalität. Das Dienstmädchen konnte einen Abend lang unerkannt neben der Gräfin sitzen. Der Koch neben dem Grafen. Um Mitternacht endete die Maskierung, jeder zeigte "sein wahres Gesicht" - und alles war wieder beim Alten. Die Begeisterung über das Erlebte, über das Gefühl, jemand anderer, hierarchisch höher gestellter gewesen zu sein, wirkte aber noch lange nach.

Dem Faschingsdienstag, wie wir ihn heute kennen, gab schließlich doch die Kirche Zeitpunkt und Namen. ",Fasching‘ kommt von ,Vaschtang‘ aus dem Frühneuhochdeutschen (Sprachstufe zwischen dem Deutsch des Mittelalters und dem heutigen Deutsch, Anm.), was so viel wie Fastschank bedeutet", sagt Jontes zur "Wiener Zeitung". Damit sei das letzte Ausschenken von Alkohol vor der Fastenzeit gemeint. Diese beginnt in der Westkirche mit dem Aschermittwoch nach dem Fastnachtdienstag - dem Faschingsdienstag. Das Wort Karneval leite sich wiederum vom Lateinischen "carnis levanem" ab, was so viel wie das Aufheben des Fleischkonsums bedeutet. Mit der Fastenzeit vor Augen soll der Karneval umso intensiver gefeiert werden.

Dass der Fasching am 11. 11. um 11.11 Uhr beginnt, hat ebenfalls mit der römisch-katholischen Kirche zu tun - wenn auch nur peripher. "Elf ist um eins mehr als die zehn Gebote und um eins weniger als die zwölf Apostel", sagt dazu Jontes, "außerdem ist es eine Primzahl, die nur durch sich selbst und durch eins teilbar ist - also eine witzige Zahl."