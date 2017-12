Das polarisierte Parlament

Bures, Sobotka, Kitzmüller: Für den Ex-Innenminister (Mitte) gab es wenig Zuspruch. © apa/Roland Schlager Bures, Sobotka, Kitzmüller: Für den Ex-Innenminister (Mitte) gab es wenig Zuspruch. © apa/Roland Schlager



Wien. (jm/rei) Welch’ ein Kontrast: Während die Angelobung der neuen schwarz-blauen Regierung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen völlig entspannt, ja unerwartet amikal verlief - ebenso wie der Ministerrat tags darauf, bei dem man sich weiterhin weniger mit Inhalten aufhielt als mit dem mantraartigen Betonen der koalitionären Harmonie -, brachte sich die Opposition am Mittwoch im Parlament umso härter zu einer ersten Gegenwehr in Position.

Noch bevor Kanzler Sebastian Kurz und sein Vize Heinz-Christian Strache mit der Regierungserklärung beginnen konnten, war die Stimmung zwischen Koalition und Opposition bereits im Keller. Die Koalition missachte den Nationalrat, tönte es. Das galt insbesondere aus Sicht der Opposition für die wieder notwendige Wahl des Nationalratspräsidiums. Elisabeth Köstinger von der ÖVP ist nach nur 41 Tagen als Nationalratspräsidentin schon wieder weg und wechselt wie erwartet ins Landwirtschafts- und Umweltministerium. Damit ist sie die kürzestdienende Nationalratspräsidentin seit 1955 - und das, obwohl Köstinger betonte, dieses Amt langfristig ausüben zu wollen. Das Rangieren an der Spitze des Hohen Hauses sei "eine Beschädigung des Parlaments", wetterte der Neos-Abgeordnete Nikolaus Scherak. Der SPÖ-Parlamentarier Peter Wittmann bezeichnete Wolfgang Sobotka, der von der ÖVP als Nachfolger Köstingers vorgeschlagen wurde, als "persönlich unfähig, dieses Amt auszuüben".

Entsprechend schwach fiel dann auch das Wahlergebnis für Sobotka aus: Nur 61,3 Prozent oder 106 von 173 gültigen Stimmen entfielen auf den Ex-Innenminister. Wie bereits bei der konstituierenden Sitzung am 9. November entfielen auch am Mittwoch zahlreiche Stimmen auf den langjährigen ÖVP-Abgeordneten und ehemaligen Zweiten Nationalratspräsidenten, Karlheinz Kopf: Gleich 65 Abgeordnete fanden ihn vertrauensvoller als Sobotka, dessen persönliche Besuche in den Parlamentsklubs vor der Sitzung offensichtlich nicht den gewünschten Effekt hatten.

Noch schlechter fiel das Ergebnis für die FPÖ-Rechtsaußenpolitikerin Anneliese Kitzmüller aus. Sie war von ihrer Partei anstelle von Norbert Hofer nominiert wurden, der seit Samstag Infrastrukturminister ist - dem Vernehmen nach wurde mit ihrer Nominierung einem Wunsch der oberösterreichischen Freiheitlichen entsprochen. Kitzmüller erhielt 102 von 142 gültigen Stimmen. Gleich 34 Stimmen waren ungültig, wobei am Mittwoch sieben Abgeordnete entschuldigt fehlten. Das bedeutet aber auch, dass mehrere Mandatare der Koalitionsparteien nicht für Kitzmüller stimmten. So erhielt Robert Lugar, der nach FPÖ, BZÖ und Team Stronach nun wieder bei den Freiheitlichen gelandet ist, sieben Stimmen. 33 gültige Stimmen verteilten sich bei Kitzmüllers Wahl auf unterschiedliche Mandatare, die nicht zur Wahl standen.