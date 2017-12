Ein Steirer führt künftig die Geschäfte der SPÖ

Max Lercher (r.) folgt auf Christoph Matznetter. © apa/Roland Schlager Max Lercher (r.) folgt auf Christoph Matznetter. © apa/Roland Schlager



Wien. Max Lercher ist am Donnerstag vom SPÖ-Vorstand einstimmig zum neuen Bundesgeschäftsführer gewählt worden. Im Anschluss versicherte er, dafür sorgen zu wollen, "dass wir kampagnenfähig sind". Lerchers Stellvertreterin wird Andrea Brunner.

Die Bundesfrauensekretärin hatte die Bundesgeschäftsführung bisher interimistisch gemeinsam mit Christoph Matznetter geführt. Ihren Job in der Frauenorganisation behält sie. In der Bundesgeschäftsstelle will sie die SPÖ mit parteifernen Organisationen vernetzen, etwa mit dem Frauenvolksbegehren oder mit Greenpeace in der Kampagne gegen Glyphosat. Lercher, der bisher steirischer Landesgeschäftsführer war, plant, die Strukturen der SPÖ offener, demokratischer und lebensnäher zu gestalten.





Parteichef Christian Kern sieht mit der Wahl Lerchers nicht nur ein Zeichen an die Bundesländer außerhalb der Ostregion, sondern auch ein Signal der Verjüngung, ist Lercher doch erst 31. Die Partei soll künftig eine Plattform für alle werden, die sich für die Gesellschaft und soziale Anliegen engagieren. Dieser Prozess werden mit einem Reformparteitag im Oktober kommenden Jahres einen wichtigen Zwischenschritt haben. Bis dahin sollen auch Parteiprogramm und Organisationsreform beschlossen sein.

Finanziell sieht der Parteivorsitzende die SPÖ am Weg der Gesundung. So habe der Bieterprozess beim Verkauf des Gartenhotels Altmannsdorf etwa mehr gebracht, als man gedacht habe.

Was die unmittelbare Zukunft angeht, verwies Kern auf das Regierungsprogramm, das dringend sozialdemokratische Korrektur und Antworten brauche. Annehmen will man sich etwa dem Themenfeld Wohnen, wo man seitens von Schwarz-Blau eine Parteinahme für die Hausherren-Seite sieht. Außerdem kündigte Kern Widerstand gegen den 12-Stunden-Tag sowie gegen eine befürchtete Ausdünnung des Gesundheitswesens an.