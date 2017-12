Eigenes Kontrollgremium wird installiert

Wien. In der schwarz-blauen Koalition soll es rund um die Regierungskoordinatoren Gernot Blümel (ÖVP) und Hubert Fuchs (FPÖ) ein eigenes Gremium geben, das die Einhaltung der Regierungsvorhaben überwacht, berichtete der "Standard" am Freitag. In den Ressorts stehen indes die Kabinettschefs und Generalsekretäre großteils fest.

Das Kontrollgremium soll die Einhaltung der Regierungsvorhaben überwachen. Auch die freiheitliche Dritte Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller soll ihm angehören. Die Runde werde sich gelegentlich in größerer, auch wechselnder Zusammensetzung treffen, hieß es.

Wie die "Presse" berichtete, sind in den meisten Ressorts inzwischen die Kabinettschefs und die - nun mit Weisungsrecht gegenüber den Sektionschefs - ausgestatteten Generalsekretäre fix. Die Liste wurde der APA von Sprechern beider Parteien bestätigt.

Kanzleramt

Generalsekretär: Dieter Kandlhofer (für das gesamte Ressort)

Kabinettschefs:

für Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP): Bernd Brünner; Gerald Fleischmann als Stellvertreter

für Minister Gernot Blümel (Medien/Kultur/EU, ÖVP): Albert Posch; Iris Müller-Guttenbrunn als Stellvertreterin

für Ministerin Juliane Bogner-Strauß (Frauen/Familie/Jugend, ÖVP):

Bernadett Humer

Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport

für Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ):

Generalsekretär oder Kabinettschef: Robert Weinert

Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres

für Ministerin Karin Kneissl (FPÖ):

Generalsekretär: Michael Linhart

Kabinettschef: Walter Gehr

Bundesministerium für Inneres

für Minister Herbert Kickl (FPÖ):

Generalsekretär: Peter Goldgruber

Kabinettschef: Reinhard Teufel

für Staatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP):

Büroleiter: Andreas Achatz

Bundesministerium für Finanzen

für Minister Hartwig Löger (ÖVP):

Generalsekretär und Kabinettschef: Thomas Schmid

für Staatssekretär Hubert Fuchs (FPÖ):

Büroleiterin: Verena Rochowanski

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

für Minister Norbert Hofer (FPÖ)

Generalsekretär: noch offen

Kabinettschef: Rene Schimanek

Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus

für Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP)

Generalsekretär: noch offen

Kabinettschef: Gernot Maier

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und

Konsumentenschutz

für Ministerin Beate Hartinger (FPÖ)

Generalsekretär: noch offen

Kabinettschef: Volker Knestel

Bundesministerium für Landesverteidigung

für Minister Mario Kunasek (FPÖ)

Generalsekretär: Wolfgang Baumann (vorgesehen)

Kabinettschef: Michael Klug

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz

für Minister Josef Moser (ÖVP)

Kabinettschef: Clemens-Wolfgang Niedrist

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

für Ministerin Margarete Schramböck (ÖVP)

Kabinettschef: Michael Esterl

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung

für Minister Heinz Faßmann (ÖVP)

Generalsekretär: Jakob Calice

Kabinettschef: Markus Benesch