Satan, Reue und die Buwog

Wien. Ein überraschendes Geständnis, markante Sprüche, stundenlange Plädoyers und Einvernahmen: Sie prägten die ersten zwei Verhandlungswochen im Buwog-Prozess. Sieben Tage wurde bisher im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts verhandelt. Was ist passiert? Welche Schlüsse lassen sich ziehen? "Die Wiener Zeitung" erstattet eine Zwischenbilanz.

Wie ist der Prozess bisher verlaufen?





Karl-Heinz Grasser habe ein korruptes System aus "Geld, Gier und Geheimnissen" aufgebaut, als Finanzminister habe er "in die eigene Tasche gewirtschaftet". Mit scharfen Worten hatten die Oberstaatsanwälte Alexander Marchart und Gerald Denk den Ex-Politiker in ihrem Eröffnungsplädoyer kritisiert. Bei der Privatisierung der Bundeswohngesellschaften (Buwog und andere Gesellschaften) 2004 und der Einmietung der Finanz in den Linzer Terminal Tower 2006 seien Schmiergelder an Grasser und Co. geflossen, so ihr Vorwurf.

Grassers Verteidiger Manfred Ainedter holte zugleich zum verbalen Rundumschlag aus: "Die Anklage wird schmelzen wie ein Schneemann in der Sonne." Grasser werde als der "Satan schlechthin" dargestellt, so Ainedter. Doch gebe es keine Beweise für seine Schuld. Norbert Wess, Grassers zweiter Rechtsanwalt, schoss sich in seinem fünfstündigen (!) Plädoyer ebenfalls auf die Oberstaatsanwälte ein: "Mein Mandant ist beruflich ruiniert. Operation gelungen, Patient tot."

Nach weiteren Eröffnungsvorträgen kam es am vergangenen Freitag dann zum Knalleffekt: Peter Hochegger bekannte sich über seinen Anwalt Leonhard Kregcjk für teilschuldig. Sein Mandant wisse, dass von der Buwog-Provision jeweils 2,4 Millionen Euro an Grasser, den Ex-Lobbyisten Walter Meischberger und den Ex-Immobilienmakler Ernst Karl Plech geflossen seien. Sein Mandant habe "aus Profitgier" zwei Millionen Euro eingesteckt, so Kregcjk.

Seitdem versuchen die Mitangeklagten und die Verteidiger, Hocheggers Glaubwürdigkeit in Zweifel zu ziehen. "Für mich ist klar, dass hier PR-Mann Hochegger versucht, sich mit der Unwahrheit freizukaufen und dass er dabei nicht davor zurückschreckt, andere in den Schmutz zu ziehen", meinte etwa Grasser.

Als erster Angeklagter wurde dann auch Peter Hochegger einvernommen. Er gab sich reumütig. Er sei Teil eines Systems gewesen, in dem sich Vorstände, Aktionäre und Politiker durch Insider-Informationen bereichern würden. Hochegger erklärte, im Herbst 2005 erstmals vom Bankberater W. erfahren zu haben, dass ein Teil der Buwog-Provision an Grasser gegangen sei. Hocheggers Aussagen seien "Fake News, sagte der Bankberater daraufhin im ORF. Mehr wolle er dazu nicht sagen, weil er auch als Zeuge geladen sei.