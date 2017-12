Kitzmüller kündigte Klagen gegen Berichte zu Neonazi-Foto an

Die Dritte Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller (FPÖ) hat am Samstag Klagen gegen Medien angekündigt, die über ein im Internet kursierendes Foto berichtet haben, von dem behauptet wurde, dass es sie bei einen Neonazi-Treffen im Jahr 2006 gemeinsam mit Gottfried Küssel zeige.

"Die in den Printmedien und sozialen Medien publizierten Beiträge wurden gesammelt und gesichert und werden ein gerichtliches Nachspiel haben", erklärte Kitzmüller. So wie zuvor schon ihr Sprecher betonte auch Kitzmüller am Samstag in einer Aussendung selbst, dass die publizierten Fotos mit Gottfried Küssel nichts mit ihrer Person zu tun hätten. "Ich verwahre mich gegen diese Unterstellungen und die mediale Hetze", erklärte die Dritte Nationalratspräsidentin.