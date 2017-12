Was der Jänner politisch bringt

Wallner (l.) übergibt den Vorsitz der Landeshauptleute im Jänner an Häupl. © apa/Hans Punz Wallner (l.) übergibt den Vorsitz der Landeshauptleute im Jänner an Häupl. © apa/Hans Punz



Wien. (rei) Die Politik gönnt sich und den Wählern nur eine kurze Pause rund um die Feiertage und den Jahreswechsel. Schon im Jänner stehen mit Niederösterreich nicht nur Landtagswahlen, sondern darüber hinaus auch wichtige Weichenstellungen sowohl für die ÖVP-FPÖ-Koalition als auch für die Oppositionsparteien an. Letztere, vor allem die nicht mehr im Parlament vertretenen Grünen, aber auch die SPÖ und die Liste Pilz, planen eine Neuaufstellung. Ein Überblick über einen wohl ereignisreichen politischen Jahresbeginn.

Die neue Regierung geht in Klausur

Zwei Tage, den 4. und den 5. Jänner, nehmen sich die Regierungsmitglieder der ÖVP von Kanzler Sebastian Kurz und der FPÖ unter Heinz-Christian Strache Zeit, sich im Schloss Seggau bei Leibnitz unter anderem mit einem für die Koalition drängenden Thema zu beschäftigen: der Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge. Vor allem Bezieher niedriger Einkommen sollen künftig geringere Beiträge bezahlen müssen. Schon Mitte 2018 soll die neue Maßnahme in Kraft treten.

Wie das genau ausgestaltet werden soll, darüber wollen sich ÖVP und FPÖ am 4. und 5. Jänner den Kopf zerbrechen. Das Regierungsprogramm sieht zwar " Effizienz in der Arbeitslosenversicherung" vor - etwa eine Vereinfachung der Leistungsberechnung, eine "degressive Gestaltung der Leistungshöhe mit klarem zeitlichen Verlauf und Integration der Notstandshilfe" vulgo Hartz IV auf Österreichisch oder auch die Ausweitung der zumutbaren Wegzeiten, wenn das AMS Teilzeit- oder Vollzeitjobs anbietet. Wie aber die gesenkten Versicherungsbeiträge für niedrige Einkommen finanziert werden sollen, darüber schweigt sich das Programm aus.

Kanzleramtsminister Gernot Blümel kündigte zudem an, über Maßnahmen im Sicherheitsbereich und weitere "Einsparungen im System" sprechen zu wollen. Der ÖVP-Klub selbst zieht sich am 10. und 11. Jänner zu einer nichtöffentlichen Klausur ins oberösterreichische Bad Ischl zurück.

Die Opposition arbeitet an ihrer Neuaufstellung

Zeitgleich mit der Regierung geht am 4. Jänner im niederösterreichischen Maria Taferl auch die SPÖ in Klausur. Zur Diskussion wird dort nicht nur stehen, wie die Partei die für sie neue Oppositionsrolle anlegen wird - nach wie vor scheinen die Sozialdemokraten in einer Art Schockstarre zu verharren. Auch die anstehende Parteireform ist Klausurthema, der neue Bundesgeschäftsführer Klaus Lercher will mit einem neuen regionalpolitischen Konzept punkten und auch über die Direktwahl des Vorsitzenden reden.