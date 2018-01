NÖ-Wahl: Erste Elefantenrunde der Spitzenkandidaten

Zwei Wochen vor der niederösterreichischen Landtagswahl sind am Sonntag die Spitzenkandidaten der fünf landesweit kandidierenden Parteien erstmals direkt aufeinandergetroffen. Die Privatsender Puls 4 und Schau TV hatten zur Elefantenrunde geladen (Ausstrahlung um Sonntagabend 18.00 Uhr). Die Diskussion drehte sich um Soziales, Arbeit, Sicherheit und darum, was sich im Land ändern soll.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) stellte neuerlich klar, dass absolute Mehrheiten nicht mehr erreichbar seien, wenn man sich "in der Gegenwart umsieht". SPÖ-Landeschef Landesrat Franz Schnabl traut sich zu, den Turnaround zu schaffen. Die niederösterreichische Sozialdemokratie wolle auch ein Gegengewicht zu Schwarz-Blau im Bund sein.





Der freiheitliche Spitzenkandidat LAbg. Udo Landbauer warf der Landes-ÖVP vor, mit türkis nichts zu tun zu haben. Die Bezeichnung "Moslem-Mama" für Mikl-Leitner sei im Zusammenhang damit gefallen, was die Landeshauptfrau "als Innenministerin verursacht" habe. Auf Bundesebene gebe es mit Sebastian Kurz einen Partner der Reformwillen zeige und "freiheitliche Inhalte angenommen" habe.

"Ich bin mir sicher", meinte Landessprecherin Klubobfrau Helga Krismer auf die Frage, ob den Grünen der Wiedereinzug in den Landtag gelingt. "Wir schaffen das."

Niederösterreich sei ein Land, "wo vieles im Dunkeln liegt", sagte NEOS-Landessprecherin Indra Collini. Die pinke Partei trete an, weil sie "alte Strukturen aufbrechen" wolle. In Niederösterreich sei "seit 70 Jahren eine Partei an der Macht". Und das ohne Kontrolle oder Opposition, "weil alle Parteien über zehn Prozent automatisch am Regierungstisch und damit am Futtrertrog" säßen. "Sorge" würden vor allem der Schuldenberg und die Steuergeldverschwendung bereiten, so Collini weiter. Arbeitsplätze seien eine große Herausforderung, weil Niederösterreich beim Rückgang der Arbeitslosigkeit "weit hinter dem Bundesdurchschnitt" liege.

Damit es im Land "gut weitergeht", brauche es Kontrolle, betonte Krismer. Die Grünen seien der "Garant dafür, dass der Landeshauptfrau und allen anderen in der Landesregierung auf die Finger gesehen wird".

Es gehe um Inhalte, nicht um Personen oder Parteien, beantwortete Landbauer die "Koalitionsfrage" (Niederösterreich hat eine Proporzregierung, Anm.). Themen dabei seien für die Freiheitlichen insbesondere Sicherheit, Gesundheit und Wohnen. Die Wohnbauförderung müsse herangezogen werden, um leistbares Wohnen umzusetzen.