Rote Gratwanderung

Wien. Sonntag Vormittag, um 10.34 Uhr, hat jemand in der SPÖ-Zentrale auf "Senden" gedrückt. Und schon kam eine Pressemitteilung, in der sich der neue Geschäftsführer der SPÖ, Max Lercher, mit scharfen Worten in Richtung FPÖ zitieren ließ. Klassische Oppositionsarbeit eben. Die Aussendung sollte dann auch tatsächlich große Aufregung erzeugen. Allerdings weniger bei der FPÖ, stattdessen waren viele Genossen fassungslos über die Pressemitteilung Lerchers, der sich am Abend in einem langen Text auf Facebook dazu erklärte. Aber der Reihe nach. Denn die Geschichte hat drei Ebenen.

Die erste ist die rein inhaltlich-sachliche Ebene. In der Aussendung beschwerte sich Lercher über die Ausweitung der Mangelberufsliste. Ein eher sperriges Thema, das die SPÖ bereits bei ihrer Neujahrs-Klausur kommuniziert hatte. SPÖ-Chef Christian Kern kritisierte damals, dass durch einen Beschluss von Türkis-Blau in weit mehr Berufen als bisher Gastarbeiter aus Drittländern wie der Ukraine, der Türkei oder Serbien angeworben werden können. Großen medialen Widerhall fand das Thema aber nicht.





Dass sich die SPÖ gegen eine Erweiterung der Mangelberufsliste positioniert, ist keine Überraschung. Jahrelang gab es ein andauerndes Gezerre in der großen Koalition um jeden Beruf auf dieser Liste. Wirtschaftsinteressen auf der einen Seite standen Arbeitnehmerinteressen auf der anderen Seite gegenüber. Man kennt das aus jahrzehntelanger großkoalitionärer Erfahrung.

Die aktuelle Liste umfasst nun 27 Mangelberufe, 2017 waren es noch 11. Sie wurde noch unter SPÖ-Sozialminister Alois Stöger beschlossen, darauf wiesen die Freiheitlichen in einer Pressemitteilung dann am frühen Sonntagnachmittag genüsslich hin. Die SPÖ betreibe Selbstanklage, so Generalsekretär Harald Vilimsky.

Die genaue Definition von Mangelberufen war - wie kann es anders sein - ein Kompromiss zwischen SPÖ und ÖVP. Im Regierungsprogramm ist nun aber von einer Regionalisierung von Mangelberufen zu lesen, wogegen sich die SPÖ im Vorjahr noch gewehrt hatte. Türkis könnte aber mit Blau nachholen, was Schwarz bei Rot nicht durchgebracht hat. Das dürfte die Liste deutlich verlängern, die SPÖ spricht gar von 63 Berufen. Laut FPÖ habe es dazu zwar noch keine Gespräche gegeben, doch vorsorglich warnen die SPÖ und ihre Teilorganisationen seit Tagen vor möglichen Folgen wie Lohndruck und Verdrängung.

In der Aussendung hatte Lercher konkret auf bis zu 150.000 Zuwanderer aus Drittstaaten bis 2022 verwiesen, von denen in einem Bericht in der "Kronen Zeitung" zu lesen war. Die Zeitung stützte sich dabei auf Berechnungen des AMS, des Hauptverbandes und der Arbeiterkammer. Alle drei Institutionen dementieren allerdings derartige Berechnungen.