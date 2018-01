Hotel "Zur guten Zukunft"

Das traditionelle Sommerfest der SPÖ (hier 2002) fand stets im parteieigenen Hotel Altmannsdorf statt. Doch das war einmal. Das Hotel wurde nun zur Schuldentilgung der Partei verkauft. © apa/Techt Das traditionelle Sommerfest der SPÖ (hier 2002) fand stets im parteieigenen Hotel Altmannsdorf statt. Doch das war einmal. Das Hotel wurde nun zur Schuldentilgung der Partei verkauft. © apa/Techt



Wien. Auf der Reiseplattform Tripadvisor bekommt das Gartenhotel Altmannsdorf gute Bewertungen. Das Personal sei freundlich, das Essen hervorragend, die City gut erreichbar. Jedoch: Eine Renovierung wäre dringend geboten, das ist immer wieder zu lesen. Ein Hotelgast schreibt: "Es ist sehr in die Jahre gekommen: Farbe blättert ab." Womit wir auch schon bei der Eigentümerin des Hotels sind: der SPÖ.

Genaugenommen war sie Eigentümerin, die Partei hat das Hotel verkauft, der Vertrag wurde am Dienstag unterschrieben. Die Betriebsgesellschaft des Gartenhotels, die sich im Eigentum der SPÖ befindet, führte auch das Café in der Gloriette. Auch dieses wechselt nun den Besitzer. Wie viel die SPÖ mit dem Verkauf erlöst hat, sagt sie nicht. Nur so viel: Es sei mehr gewesen als erwartet, Ende des Jahres soll der Schuldenstand der Partei dadurch auf einen einstelligen Millionen-Betrag schmelzen.





Ein Hotelbetrieb stellt klarerweise nicht gerade das Kerngeschäft einer politischen Partei dar. Doch das kam so: Bruno Kreiskys Bildungsoffensive inkludierte damals auch die Parteien, die daraufhin politische Akademien gründeten. Die SPÖ kaufte zu diesem Zweck im Jahr 1973 das baufällige Schloss Altmannsdorf als Sitz des Karl-Renner-Instituts, das bis heute dort residiert.

Durch die vielen Seminare, Fortbildungen und Veranstaltungen war es naheliegend, für Unterkunftsmöglichkeiten zu sorgen. So wurde nach und nach ein Seminarhotel von stattlicher Größe daraus, das auch von Unternehmen und anderen Institutionen genutzt wurde. Was in den kommenden Jahren mit dem Gartenhotel passieren wird, ist unklar. SPÖ-Chef Christian Kern sagte nur, dass es sich beim Käufer um eine "mittelständische österreichische Immobilien-Gruppe" handelt. Auch das Renner-Institut braucht ein neues Quartier.

Einen letzten Dienst hat das Hotel der Partei insofern erwiesen, als es trotz seines Sanierungsbedarfs maßgeblich zur finanziellen Gesundung der SPÖ beiträgt. Nach Schätzungen des Politologen Hubert Sickinger, der auf Parteienfinanzen spezialisiert ist, könnten die Schulden bis zu 20 Millionen Euro betragen haben. Diese Zahl hat die SPÖ allerdings als "zu hoch" dementiert. Eine Zahl nennt die Partei nicht.

Schulden mit Historie

Ihre Schulden schleppt die SPÖ seit Jahrzehnten mit. Kaum hatte man sie ein wenig reduzieren können, kletterten sie durch Wahlkämpfe, besonders ungeplante wie 2002 oder 2008, hinauf. "Die Liquidierung der ,Arbeiterzeitung‘ (1991, Anm.) hat ein ziemlich großes Loch gerissen."