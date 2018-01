"Ich ärgere mich nicht"

© Moritz Ziegler © Moritz Ziegler



Wien. Formal betrachtet, säße August Wöginger bei jedem Konflikt mit der Regierung am längeren Hebel. Immerhin ist der 43-jährige Oberösterreicher aus dem Bezirk Schärding seit Dezember Chef der stärksten Fraktion im Nationalrat. So mächtig will sich der ÖVP-Politiker dann aber doch nicht im Interview präsentieren.

"Wiener Zeitung": Herr Klubobmann, ist die Fraktion ein Machtzentrum in der ÖVP von Sebastian Kurz?





August Wöginger: Wir sind stark gewachsen, von 47 bei der Wahl im Jahr 2013 auf 62 Abgeordnete, davon sind 34 neu. Die ÖVP stellt jetzt den stärksten Klub. Bei der Klausur vergangene Woche haben wir uns mit unseren Ministern abgestimmt, auch die Ausschussarbeit besprochen. Und jetzt geht es darum, das Regierungsprogramm abzuarbeiten, und zwar gemeinsam mit dem Koalitionspartner.

Wie sehen Sie Ihre eigene Rolle: Sind Sie als Klubobmann der stärksten Fraktion ein Gestalter oder hilfsbereiter Dienstleister der Regierung?

Für mich ist entscheidend, dass das Gemeinsame im Vordergrund steht; das gilt auch für die Zusammenarbeit mit der Regierung. Die Position des Klubs lautet daher: Wir wollen in die Gesetzeswerdung eingebunden sein, aber wir wollen die Projekte des Regierungsprogramms gemeinsam umsetzen. So sehe ich auch meine Rolle als Klubobmann. Besprochen ist, dass die Bereichssprecher bereits im Entstehungsprozess des Gesetzesentwurfs einbezogen werden.

Zur Not würden Sie als Klub ohnehin am längeren Hebel sitzen: Die Mandatare beschließen die Gesetze, nicht die Ministerialbürokratie.

Es geht um etwas anderes. Die Menschen wollen nicht mehr, dass innerhalb einer Regierung die Parteien ständig miteinander streiten. Damit soll es jetzt vorbei sein, und das sehe ich auch als meinen persönlichen Auftrag als Klubobmann und als Sozialsprecher der Neuen Volkspartei.

Wahlen werden immer mehr zu Abstimmungen über die Person an der Spitze, andere Kandidaten verblassen. Ist es demokratiepolitisch der Weisheit letzter Schluss, dass sich die Parteien immer mehr zu Kanzler-Wahlvereinen verengen?

Das sehe ich nicht so. Sebastien Kurz hat es geschafft, eine breite Bewegung auf die Beine zu stellen. Sicher, er war der Motor, aber ihm haben sich viele angeschlossen. Hinzu kommt, dass wir die Vorzugsstimmen aufgewertet haben, was die Rolle der Wähler stärkt. Ich selbst bin stolz darauf, dass ich rund 7100 Vorzugsstimmen erhalten habe.

Die Bürger hatten allerdings keine Chance, diese neuen Gesichter politisch näher kennenzulernen. Interviews mit den bekannten ÖVP-Quereinsteigern waren kaum oder gar nicht möglich.