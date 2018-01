Kompetenzdschungel bei schulischer Tagesbetreuung

Wien. Die komplexen Zuständigkeiten für die schulische Tagesbetreuung führen trotz Reformen zu zersplitterten Kompetenzen, kritisierte der Rechnungshof am Freitag. Die Folgen seien etwa Unschärfen bei der Verwendung von Bundesmitteln beim Betreuungsausbau und unterschiedliche Kosten für Eltern.

Der RH prüfte für seinen Bericht das Bildungsministerium, den Landesschulrat Salzburg, den Stadtschulrat Wien, das Land Salzburg und die Stadt Wien. Die Elternbeiträge lagen zwischen 137,80 Euro an einer Pflichtschule in der Stadt Salzburg und 227,17 Euro in einem Wiener Hort. Darüber hinaus gibt es Unterschiede innerhalb beider Bundesländer.





Im Rahmen einer 15a-Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern aus dem Jahr 2011 hatte man sich zum Ziel gesetzt, die Anzahl der Betreuungsplätze von rund 119.000 (Schuljahr 2012/13) auf 200.000 Plätze bis zum Schuljahr 2018/19 zu erhöhen. Dafür stellt der Bund den Ländern und Schulerhalten jährlich Mittel zur Anschubfinanzierung zur Verfügung. 2016 einigte man sich darauf, mit 750 Millionen Euro aus der Neuregelung der Bankenabgabe den Ausbau der Ganztagsschule bis 2025 so voranzutreiben, sodass ein flächendeckendes Angebot an schulischer Tagesbetreuung entsteht.

Da in der Vereinbarung keine Regelung für nicht verbrauchte Mittel vorgesehen waren, sammelten sich bei den Ländern zwischen 42,87 Millionen und 50,84 Millionen Euro an. "Der Bund finanzierte somit kurzfristig disponible Mittel der Länder, ohne dafür einen Mehrwert zu erhalten", moniert der RH.

Zu viele Kleinschulen

in Tirol und Vorarlberg

Der Rechnungshof bemängelte weiters die Anzahl an Kleinschulen in Tirol und Vorarlberg, vor allem bei Volksschulen. So verfügten im Schuljahr 2015/16 in Tirol 185 Pflichtschulen über weniger Schüler, als es die allgemeinen Errichtungsvoraussetzungen vorsahen. In Vorarlberg traf dies auf 51 Schulen zu.