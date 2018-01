Die alljährliche Demo zum Akademikerball. © Diva Shukoor Die alljährliche Demo zum Akademikerball. © Diva Shukoor



Wien. Gemütlich ziehen die zwei Omas an ihren Zigaretten. Genüsslich blasen sie den Rauch in die Luft, jeden Zug genießend. Keinen Ruhestand, keine Ruhepause gibt es für sie. Nicht heute. Nein, heute demonstrieren sie, heute Abend lärmen und brüllen sie. Gegen den Akademikerball. Gegen die FPÖ. Gegen die Rechten.

Um fünf Uhr haben sich die "Omas gegen Rechts" an diesem Freitagabend beim Café Landtmann versammelt, um gegen den von der Wiener FPÖ in der Hofburg veranstalten Akademikerball zu demonstrieren. Der Ball, auf dem sich deutschnationale Burschenschafter und prominente Freiheitliche tummeln, wird alljährlich von Protesten begleitet. Kritiker sehen die Veranstaltung als eine Ansammlung von Rechtsextremen und Holocaustleugnern.

Die Proteste gegen den Ball sind zudem in diesem Jahr besonders stark in den medialen Fokus gerückt. Denn im Vergleich zu den Vorjahren sitzt die FPÖ nicht mehr auf der Oppositionsbank, sondern in der Regierung. Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, der den diesjährigen Ball auch dazu nutzen wollte, um klar gegen Antisemitismus Stellung zu beziehen, gehört mit seiner Frau Philippa ebenso zu den Ballgästen wie der geschäftsführende Obmann des FPÖ-Nationalratklubs, Johann Gudenus, und Burgenlands Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz. Auch die Dritte Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller hatte ihr Kommen zugesagt.

"Man darf nicht schweigen"

"Wir als Omas müssen demonstrieren, weil die Zukunft unserer Kinder in Gefahr ist", sagt Ex-ORF-Korrespondentin Susanne Scholl, die Sprecherin der "Omas gegen Rechts". Die FPÖ als staatstragende Partei könne man einfach nicht akzeptieren. Und durch den jüngsten Liederbuchskandal rund um Udo Landbauer, den niederösterreichischen FPÖ-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl, fühle man sich bestätigt.

Gleich neben dem Café Landtmann, bei der Mölker Bastei, versammelt sich unterdessen die Exekutive. Polizeiwagen reiht sich an Polizeiwagen, Polizist an Polizist. Ruhig plaudern sie miteinander, manch einer holt sich zur Stärkung einen Kaffee. Viel haben sie noch nicht zu tun.

Doch langsam, auf der anderen Seite des Ringes, beim Haupteingang zur Universität, wachsen die sich sammelnden Demonstranten zu einer beachtlichen Masse heran. Rund 8000 sollen es laut Polizei sein, die Veranstalter sprechen von 10.000 Teilnehmern. "Lasst Nazis nicht regieren und niemals aufmarschieren", steht auf ihren Bannern.

Die internationale Solidarität wird besungen, die schwarz-blaue Regierung und angebliche Polizeigewalt in vielen Reden angeprangert. "Wenn Landbauer so tun kann, als hätte er von den Nazi-Liedern seiner Burschenschaft nichts gewusst hat, ist das eine Skandal für die Republik", schreit eine Sprecherin in die Menge. "Nieder mit der FPÖ", hallt es ihr entgegen.

Ein junger Mann, der mit EU-Fahne in der Menge herumrennt, erklärt, dass er eigentlich nicht habe kommen wollen. Mit den Ausschreitungen, die es bei den Demos in vergangenen Jahren gegeben habe, wolle er nichts zu tun haben. Wegen der FPÖ-Regierungsbeteiligung und den jüngsten Entwicklungen mit Landbauer habe er es sich aber anders überlegt.

"Ich werde die Welt nicht verändern", sagt er. "Doch man darf nicht schweigen." Es sei ihm wichtig, dass über die Proteste auch im Ausland berichtet werde. Die EU-Fahne stehe für ihn für eine offene und liberale Gesellschaft, während die Burschenschaften Nationalismus und Engstirnigkeit verkörpern würden.

Gemächlich wie die Zigarettenzüge der zwei Raucherinnen setzt sich dann auch der Demonstrationszug kurz nach sechs Uhr in Bewegung. "Widerstand"; "Flüchtlinge bleiben, Burschenschafter vertreiben"; "Wir singen dem Udo ein Lied. Udo du Arschloch", skandieren die Teilnehmer.

Geordnet, ohne grobe Zwischenfälle, geht es die Ringstraße entlang. Antifa-Poplieder à la "Schrei nach Liebe" von der deutschen Band "Die Ärzte" begleiten die tausenden Demonstranten. Trommelwirbel ist im Hintergrund zu hören. Gemächlich schleicht der Zug den Ring entlang, zieht am Rathausplatz vorbei. Neugierige Blicke erntet er von einigen Eisläufern, die ihre Runden kurz unterbrechen, um dem Treiben zuzusehen.

Ein verwunderter Labrador

Sehr laut und sehr friedlich geht es durch die Innenstadt Wiens. Seelenruhig marschieren die Polizisten mit den Demonstranten mit. Dominante Elektrosongs wie die "Fickt Euch Allee" von "Großstadtgeflüster" schallen ihnen entgegen. Sie nehmen es gelassen. Verwundert wirkt nur ein schwarzer Labrador, der mit seinem Herrchen den Demonstrationszug begleitet. Am Museumsquartier entlangschreitend, setzt sich der Hund plötzlich hin. Mit weit geöffneten Augen beobachtet es die vorbeigehenden Menschen und all den Trubel. Kein Bellen bekommen die Demonstranten zu hören, nur einen fragenden Blick ernten sie.

Ein paar Lieder und Slogans bekommt das Tier noch zu hören, dann neigen sich die Proteste schon dem Ende zu. Rund um das Burgtheater findet eine Schlusskundgebung statt, ein paar Reden werden geschwungen, die ersten Demonstranten kapseln sich ab, Polizisten verlassen das Feld. Friedlich, ohne Zwischenfälle, zerstreut sich die Versammlung.

Befürchtungen, der Regierungseintritt der Freiheitlichen könnte auch gewaltbereite Demonstranten auf den Plan rufen, erwiesen sich bei Redaktionsschluss als unbegründet.