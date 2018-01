Krismer kämpft mit den Grünen ums Überleben

apa/Fohringer apa/Fohringer



Helga Krismer (45) hat am Sonntag die schwierige Aufgabe, als Spitzenkandidatin der Grünen in Niederösterreich die erste Landtagswahl nach dem Rauswurf aus dem Nationalrat zu schlagen. Klubobfrau ist sie als Nachfolgerin von Madeleine Petrovics seit Jänner 2014, Landessprecherin seit November 2015. Nach Niederösterreich verschlug es die gebürtige Kufsteinerin wegen des Veterinärmedizinstudiums. In ihrem Wohnort Baden kam die promovierte Doktorin in Kontakt mit den Grünen, 2000 wurde sie dort Gemeinderätin, seit 2010 ist sie Vizebürgermeisterin. 2003 zog sie zudem in den Landtag ein. Im Wahlkampf sorgte Krismer für einen Skandal. Sie und andere NÖ-Grüne warben - verkleidet als "Jedi-Ritter". Disney klagte wegen Urheberrechtsverletzungen.