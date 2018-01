Schnabl soll’s für die SPÖ richten

apa/Pfarrhofer apa/Pfarrhofer



Mit Franz Schnabl (59) bemüht sich ein ehemaliger Polizist, die SPÖ im schwarzen Kernland Niederösterreich wieder aus dem historischen Tief herauszubringen, in das sie 2013 mit Sepp Leitner fiel. Auseinandersetzungen ist Schnabl, ein gebürtiger Neunkirchner, durchaus gewohnt, setzte Innenminister Ernst Strasser (ÖVP) doch 2002 den ehemals jüngsten Generalinspektor der Wiener Sicherheitswache ab. Mit Unterstützung der SPÖ kämpfte Schnabl dagegen an, trat aber noch, ehe die Sache endgültig entschieden war, als Sicherheitschef in den Magna-Konzern ein. In der SPÖ verankert ist Schnabl seit September 2004 auch als Präsident des Arbeiter-Samariter-Bundes und damit kooptiertes Mitglied im Bundesparteivorstand. Nach seiner Kür zum Landesparteichef am 24. Juni 2017 und zum Landesrat am 21. September 2017 verlegte er - nach Eisenstadt und Wien - seinen Wohnsitz nach

St. Pölten.