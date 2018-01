Aufatmen bei den Grünen

St. Pölten. Die erste Bewährungsprobe nach dem Nationalrat-Fiasko für die Grünen war die niederösterreichische Landtagswahl. Ihr Polster war bereits relativ dünn - 8,1 Prozent holten sie 2013 -, und diesmal haben sie sogar noch 1,6 Prozentpunkte verloren. Mit 6,4 Prozent bleiben sie laut vorläufigem Endergebnis aber dennoch klar über der Vier-Prozent-Hürde für den Einzug in den Landtag. Das beste Ergebnis erzielten sie in Eichgraben mit rund 17 Prozent, das zweitbeste in St. Andrä-Wördern mit mehr als 15 Prozent.

Grundsätzlich hatten es die Grünen in Niederösterreich immer schon schwer. Und auch bei der Nationalratswahl im Oktober des Vorjahres hatten nur 2,7 Prozent der Niederösterreicher grün gewählt. Insgesamt kamen die Grünen auf nur 3,8 Prozent und sind somit seitdem nicht mehr im Nationalrat vertreten.





In Niederösterreich waren sie mit vier der insgesamt 56 Mandate in die Landtagswahl gegangen - nun haben sie um ein Mandat weniger.

"Gerade nach den sehr schwierigen Monaten und dem Rausfall aus dem Parlament im Oktober ist der Verbleib im Landtag sensationell", meinte Spitzenkandidatin Helga Krismer im ORF. Das Wahlergebnis zeige, "dass die Niederösterreicher nicht auf Kontrollparteien verzichten wollen".