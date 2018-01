Im Schatten der Affäre

FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer fühlt sich in der Affäre um das Liederbuch seiner Burschenschaft nicht verantwortlich. © apa/Robert Jäger FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer fühlt sich in der Affäre um das Liederbuch seiner Burschenschaft nicht verantwortlich. © apa/Robert Jäger



Wien. Die NS-Liederbuch-Affäre des blauen Spitzenkandidaten Udo Landbauer tat dem prophezeiten Wahlerfolg der Freiheitlichen in Niederösterreich keinen Abbruch. Das ausgegebene Ziel, das historisch beste Ergebnis der Ära Haider aus dem Jahr 1998 (16,09 Prozent) zu übertrumpfen und sich zu verdoppeln, schaffte die FPÖ zwar nicht ganz. Aber künftig werden doppelt so viele Abgeordnete - nämlich acht - im Landtag sitzen. Mit einem Plus von 6,6 Prozentpunkten verzeichnen die Blauen in Niederösterreich einen Wahlerfolg und bleiben mit 15 Prozent auf Platz drei.

Dass es Zugewinne geben würde, war absehbar, allein schon, weil das implodierte Team Stronach nicht mehr antrat und rund zehn Prozent der Stimmen frei wurden, die 2013 zu großen Teilen von den Freiheitlichen abgesprungen waren. Damals verzeichneten sie mit 8,2 Prozent auch ihren Tiefpunkt in Niederösterreich.





Der Wahlerfolg wird aber überdeckt von der Liederbuchaffäre um Landbauer und seine Burschenschaft Germania, die einen themenlosen Wahlkampf noch gehörig aufgemischt hatte. Und eine Frage offen lässt: Welche Konsequenzen muss er daraus ziehen?

Distanz zu Landbauer

Landbauer sagte zur Causa, dass es gegen ihn kein Ermittlungsverfahren gibt. Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen vier Personen. Namen werden nicht genannt. An einen Rücktritt denkt im blauen Lager niemand. Personalentscheidungen würden sie in den kommenden Tagen treffen. FPÖ-Landesparteiobmann Walter Rosenkranz sprach von einer "intensiven Kampagne", bei der sich "vom Bundespräsidenten" abwärts alles eingemischt hat". Das hätte sich auf das Ergebnis ausgewirkt.

In den vergangenen Tagen wurde es enger für den 31-Jährigen mit persischen Wurzeln. Bundespräsident Alexander Van der Bellen sagte am Samstag, dass sich Landbauer durch die Naziliederaffäre seiner Burschenschaft als Politiker "disqualifiziert" habe. Trete Landbauer nicht zurück, habe "die FPÖ ein Problem", so Van der Bellen ob seines Staatsamtes überraschend deutlich zu Ö1. Im Gegensatz zu Kanzler Sebastian Kurz beginnt die rote Linie für Van der Bellen nicht beim Strafrecht, sondern davor.

Getrübtes Verhältnis

Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner schloss am Wochenende eine Zusammenarbeit mit Landbauer endgültig aus. Sein Verhalten sei keine Basis für eine Zusammenarbeit. Zuvor ließ sie sich trotz Liederbuchaffäre alle Optionen offen, obwohl das Verhältnis Landbauers zur Landeshauptfrau schon davor getrübt war. In einer Wahlkampfaussendung hatte er sie als "Moslem-Mama" tituliert, weil Kinder in Landeskindergärten türkisch zählen lernen. Zuletzt fuhr die Freiheitliche Jugend tagelang mit einem Kleintransporter durch Niederösterreich, auf dem ein Foto Mikl-Leitners mit Flüchtlingen und dem Schriftzug "Großes Herz für Zuwanderer" abgebildet war.