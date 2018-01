Regierung will Germania auflösen

Wien. (jm) In der NS-Liederbuchaffäre begnügt sich die Regierung nun doch nicht mit der strafrechtlichen Aufarbeitung und kalmierenden wie abwartenden Worten. Die schlagende Schülerverbindung Germania zu Wiener Neustadt, in der Lieder aufgetaucht sind, die einst Hitlerjugend, Bund Deutscher Mädel (BDM) und SS gesungen haben und offen zum Mord von Juden aufrufen ("Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million"), soll aufgelöst werden. Kanzler Sebastian Kurz und Innenminister Herbert Kickl haben vereinbart, ein solches Verfahren einzuleiten.

Es bestehe der Verdacht auf strafbare Handlungen nach dem NS-Verbotsgesetz. Werden strafrechtliche Aktivitäten festgestellt, stehe am Ende des Verfahrens auch die Auflösung des Vereins. Es sei davon auszugehen, dass Erkenntnisse aus den laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien gegen vier Personen auch in dieses Verwaltungsverfahren einfließen, so Kickl. Ob man konkret ein Gerichtsurteil abwarten muss, konnte der Minister nicht beantworten. Nicht einschätzen wollte Kickl, wann das Verfahren beendet sein wird. Auch eine Einschätzung, ob es zur Auflösung der Burschenschaft kommen wird, wollte er nicht abgeben.





Die Zwangsauflösung von Vereinen ist möglich, etwa wenn Vereine gegen Strafrecht verstoßen. Wie der auf Vereinsrecht spezialisierte Anwalt Thomas Höhne im Gespräch mit der APA sagte, muss die Behörde dafür zwar keine gerichtliche Verurteilung abwarten, sie "beurteilt das autonom." Dass ein bereits verjährter Strafrechtsverstoß für die Auflösung ausreicht, bezweifelt Höhne aber. Nationalistische Wiederbetätigung verjährt nach zehn Jahren, das Liederbuch der Germania wurde bereits 1997 veröffentlicht. Ob die Verbindung wirklich zwangsaufgelöst wird, ist daher mehr als fraglich. Dafür müsste nachgewiesen werden, dass die NS-verherrlichenden Lieder aktuell gesungen wurden.

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat indes die vier Beschuldigten einvernommen und lässt prüfen, wann die umstrittenen Textpassagen in den beschlagnahmten Liederbüchern geschwärzt wurden.

Eine Frage der Verantwortung

Aber welche Konsequenzen hat dieser Antisemitismusskandal für Udo Landbauer, FPÖ-Spitzenkandidat in Niederösterreich? Dieser war bis zum Aufkommen der "Falter"-Recherchen zu seiner Burschenschaft nicht nur Mitglied, sondern stellvertretender Leiter der Verbindung. Landbauer behauptet, von den Naziliedern nichts gewusst zu haben. Er könne auch gar nicht singen. Landbauer engagierte sich aber auch für den rechtsextremen Verein "Junge Patrioten" und bewarb dort 2010 ein Büchlein mit völkischem NS-Liedgut. Jene Strophen bezeichnete er in einer ORF-Wahlsendung am 21. Jänner als "Volkslieder", die "unsere Jungen wieder lernen sollen".