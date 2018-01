Niedermeyer, Baumax, Schlecker, Kika/Leiner, nun Forstinger: Auch Größe schützt Ketten nicht vor finanziellen Nöten.

Die Kärntner Straße im Jahr 1978. Es war die Zeit, als immer mehr Geschäfte zu Ketten wurden und die Menschen immer mehr konsumierten. Bis 2005 stiegen die Konsumausgaben im Handel jedes Jahr, das ist nun anders. Die goldene Zeit ist vorüber. © ÖNB-Bildarchiv/picturedesk.com Die Kärntner Straße im Jahr 1978. Es war die Zeit, als immer mehr Geschäfte zu Ketten wurden und die Menschen immer mehr konsumierten. Bis 2005 stiegen die Konsumausgaben im Handel jedes Jahr, das ist nun anders. Die goldene Zeit ist vorüber. © ÖNB-Bildarchiv/picturedesk.com



Wien. Es ist schon wieder passiert. Eine größere Handelskette musste Insolvenz anmelden, 800 Arbeitsplätze sind dadurch gefährdet. Im besten Fall werden die meisten Beschäftigten ihre Jobs behalten können, sicher ist das freilich nicht. Zumal: wie lange? Es ist nicht in die erste Pleite von Forstinger, sondern bereits die zweite, die ehemalige Muttergesellschaft von Forstinger ist auch in Konkurs gegangen.

Erst seit wenigen Tagen ist klar, dass auch Leiner/Kika restrukturiert werden muss. Vor fünf Jahren war der Möbel-Filialist aus St. Pölten an die südafrikanische Steinhoff-Gruppe veräußert worden, zumindest einige Standorte könnten geschlossen werden.





Meldungen wie diese scheinen im Einzelhandel an Häufigkeit zuzunehmen. Baumax, Niedermeyer, Holland Blumen Markt, Schlecker: Allesamt Filialunternehmen, die in den vergangenen Jahren liquidiert werden mussten, die teilweise davor schon finanziell turbulente Episoden durchschritten hatten oder, im Fall von Schlecker, eine danach erlebt haben.

Dass Geschäfte schließen müssen, ist im Handel nicht ungewöhnlich, es betrifft jedes Jahr rund acht Prozent. Aber es sperren auch wieder neue auf, wobei der überwiegende Teil derer, rund drei Viertel, ganz kleine, inhabergeführte Shops ohne Beschäftigte sind. Wirklich Große erwischt es selten, aber dann sind eben besonders viele davon betroffen.

Aus Geschäften wurden Ketten

"In den 70er Jahren hat es mit den Ketten begonnen", sagt Hans-Georg Kantner vom Kreditschutzverband 1870. Diese hätten in einigen Branchen, darunter Textil und Lebensmittel, sukzessive kleine Geschäfte verdrängt. "Forstinger war so eine Kette."

Es war die Zeit des enormen Wachstums, der nicht nur den allgemeinen Konsum und die Umsätze, sondern auch die Verkaufsfläche betraf. Im Jahr 1976 wurde die Shopping City Süd eröffnet, sie ist heute eines der größten Einkaufszentren Europas mit fast 200.000 m2 Verkaufsfläche.

Seit damals steigt der Filialisierungsgrad kontinuierlich an, im Vorjahr erreichte er erstmals 40 Prozent. In manchen Branchen sind nur noch wenige Anbieter verblieben, vor allem bei Drogerien und Parfümerien, im Lebensmittelhandel und auch bei Bekleidung ist der Trend sehr nachhaltig. Der Grund dafür ist simpel: Die Margen sind so gering geworden, dass die einzige Antwort darauf mehr Standorte sowie mehr Fläche ist.

Stetes Wachstum

Die Baumax-Pleite zeigte, wie dort auf Wachstum gesetzt wurde. "Baumax hatte lange Zahlungsziele, dadurch aber immer Cash. Mit der hohen Liquidität hat man das Filialnetz ausgebaut, aber das geht nur so lange gut, solange es Wachstum gibt", so Kantner. "Wehe, es dreht der Umsatz einmal, dann ist man recht schnell illiquid", sagt der Kreditschützer.