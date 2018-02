Richter und Staatsanwälte warnen "dringend" vor Kürzungen

Insgesamt sei in der Justiz "durch personelle Einsparungen und unzureichende Mittel die Belastungsgrenze bereits jetzt überschritten", konstatieren Matjeka und Justiz-Gewerkschafts-Vorsitzender Christian Haider in ihrem "Appell" an die Regierung.

© APAweb, Helmut Fohringer

