Jetzt erst recht nicht

Wien. (sir/apa) Udo Landbauer geht. Vorerst zumindest. Der als Spitzenkandidat von der FPÖ in die Wahl geschickte 31-Jährige wird nicht nur nicht Mitglied der künftigen Landesregierung werden, sondern er legt gleich alle Ämter zurück, also auch jenes im Landtag und sein bisheriges als Stadtrat in Wiener Neustadt. Auf dieses hätte er sich gewissermaßen zurückziehen können, war vermutet worden.

Er nehme, sagt Landbauer, mit diesem Schritt "vor allem meine Familie aus der Schusslinie", wie er in einer Stellungnahme erklärte. Zwei Wochen habe er versucht, sämtliche Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Liederbuch der Germania, seiner Burschenschaft, zu entkräften, er sei aber eine "Medienhatz" ausgeliefert gewesen. Seit Tagen war Landbauer vom Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen abwärts ein Rücktritt nahegelegt worden, wobei auf Ebene der Regierung ein Übermaß an Zurückhaltung in dieser Causa wahrnehmbar war - zumindest offiziell.





Da Landbauer auch seine Mitgliedschaft in der FPÖ ruhend gestellt hat, könnte darauf hindeuten, dass es intern doch ein wenig anders ausgesehen hat. Vor allem die freiheitliche Regierungsmannschaft, im Ausland um Akzeptanz und im Inland um Abgrenzung zu Antisemitismus bemüht, konnte schwer an Landbauer festhalten.

Kein stiller Abgang

von Landbauer

Bis zur Wahl am vergangenen Sonntag hatte es noch kein Abrücken von Landbauer gegeben und auch kein Eingeständnis einer politischen Verantwortung für die Mitgliedschaft in zwei Vereinigungen (Germania, Junge Patrioten) mit höchst bedenklichen Gesangsvorlagen. Doch schon am Abend der Landtagswahl änderten sich die blauen Botschaften in dieser Frage. Schnell war klar, dass Landbauer eher nicht in die Regierung einziehen werde.

Zumal Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sowie auch SPÖ-Chef Franz Schnabl kurz vor der Wahl erklärten, nicht mit Landbauer in der Proporzregierung zusammenarbeiten werden. Beide - Mikl-Leitner und Schnabl - begrüßten am Donnerstag den Schritt Landbauers.

Parteichef Heinz-Christian Strache nahm die Entscheidung via Aussendung "mit großem Respekt und menschlicher Anerkennung zur Kenntnis", auch Strache sprach von "medialer Hetze und einer Kampagne von politischen Mitbewerbern". Ein stiller Abschied oder die Übernahme von Verantwortung ist der Rückzug Landbauers also nicht.

Und wer weiß, wie lange der 31-Jährige tatsächlich weg sein wird. Vor fast genau 16 Jahren hatte sich der damalige Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider mit den legendären Worten "Ich bin schon weg" aus allen Bundesparteigremien zurückgezogen - und war ein paar Jahre später wieder da. Wie auch andere freiheitliche Stehaufmanderln.

Generalsekretär Harald Vilimsky, der Landbauer vor wenigen Tagen als großes politisches Talent bezeichnet hatte, malte jedenfalls am Donnerstag bereits einen möglichen Weg zurück auf: "Damit aber steht gleichzeitig das Angebot der völligen politischen Rehabilitierung, sobald alles aufgeklärt ist und Landbauer seine Unschuld dokumentiert hat", sagte Vilimsky. Derzeit wird von Seiten der Staatsanwaltschaft übrigens gar nicht gegen Landbauer ermittelt.