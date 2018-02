Sozialpartner-Karussell dreht sich weiter

Rainer Wimmer von der Pro-Ge wird auch den Vorsitz der FSG übernehmen. © apa/Punz Rainer Wimmer von der Pro-Ge wird auch den Vorsitz der FSG übernehmen. © apa/Punz



Wien. Es ist seit Tagen bekannt, nach dem Präsidium der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) bestätigten sie es nun aber auch offiziell: Renate Anderl, bisher Vizepräsidentin und Frauenvorsitzende des Österreichischen Gewerkschaftsbunds (ÖGB), wird bei den Wahlen der Arbeiterkammer (AK) am 26. April als Nachfolgerin des bisherigen Präsidenten Rudi Kaske antreten. Und Wolfgang Katzian, der Vorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp), soll beim ÖGB-Bundeskongress Mitte Juni die Führung von Erich Foglar übernehmen.

Personelle Weichenstellung, vorerst ohne neue Inhalte

Katzian nimmt seine Nominierung "mit großer Demut an" und sieht angesichts geänderter politischer Rahmenbedingungen auch große Veränderungen auf die Sozialpartnerschaft zukommen. Er kündigt an, über eine inhaltliche und strategische Neupositionierung des ÖGB nachzudenken, will aber als designierter Präsident noch nichts dazu sagen: "Ich werde vor dem ÖGB-Bundeskongress keine Interviews geben, um herumzug’scheiterln, was ich alles machen werde."



Ähnlich auch Renate Anderl. Sie spricht von großen Herausforderungen, die sie nicht alleine, sondern mit anderen gemeinsam lösen will, und sagt: "Mir ist schon bewusst, dass ich in große Fußstapfen trete." Sie betont, dass sie immer schon dafür eingetreten sei, dass Frauen in Führungspositionen kommen, weshalb "meine Entscheidung sehr rasch gefallen ist" und sie sich weiterhin dafür einsetzen werde, dass "Frauen eine finanzielle Eigenständigkeit haben". Gleichstellungspolitik bleibt also eine Konstante. Anderl ist übrigens nach Lore Hostasch (1994 bis 1997) die zweite AK-Präsidentin.



Mehr auf Inhaltliches eingehen will Anderl noch nicht: "Wir haben einen amtierenden Präsidenten." Dieser streut seiner Nachfolgerin Rosen: "Sie hat das Herz am rechten Fleck und das Ohr bei den Mitgliedern", so Noch-AK-Präsident Rudi Kaske.





Damit werden die bisherigen Posten der beiden frei, und auch hier ist bereits bekannt, wer im gewerkschaftlichen Personalkarussell ihre Positionen übernehmen wird: Als Spitze der ÖGB-Frauen und Vizepräsidentin soll auf Anderl Korinna Schumann nachfolgen. Sie ist seit 2006 Mitglied im Vorstand der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) und seit 2013 Mitglied im ÖGB-Vorstand. Rainer Wimmer, Vorsitzender der Pro-Ge, beerbt Katzian als FSG-Vorsitzender. Dieser wiederum hat die Entscheidung der GPA, was seine Nachfolge anbelangt, am Rande der Pressekonferenz bekanntgegeben: Barbara Teiber, SPÖ-Landtagsabgeordnete und Geschäftsführerin der GPA-djp in Wien, wird auf Katzians Posten nachrücken.