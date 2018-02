"Bitcoin ist nur ein Marketingtrick"

Ewald Nowotny wurde am 28. Juni 1944 geboren. Nach seinem Jusstudium an der Universität Wien und der Ökonomie am Institut für Höhere Studien warer Assistent bei Prof. Rothschild an der Universität Linz; es folgten Lehrtätigkeiten in Harvard, Darmstadt, Linz und an der WU Wien. Weitere Funktionen: Nationalratsabgeordneter, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank, Generaldirektor der Bawag-PSK; seit 2008 ist er Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank und Mitglied des Gouverneur-Rates der EZB.

© Pessenlehner

