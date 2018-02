Und die Küche bleibt leer

Wien. Ist Koch ein Mangelberuf? Einfache Antwort: Nein. Im Vorjahr kamen auf eine offene Stelle durchschnittlich fünf Arbeitssuchende, ein Mangelberuf besteht aber erst ab einem Verhältnis von 1:1,5. Daher eben: Nein. Die einfache Antwort ist aber auch eine vereinfachende Antwort.

Erstens ist die Berechnung von Mangelberufen nur eine politische Definition. Vor einigen Jahren hatten sich SPÖ und ÖVP auf die oben erwähnte Formel geeinigt, das heißt aber nicht, dass es da und dort, dann und wann, nicht auch in anderen Berufen einen Mangel geben kann.





Denn, zweitens, gibt es in der Gastronomie und in der Beherbergung enorme regionale Unterschiede. In Wien kamen im Vorjahr auf eine Stelle als Koch mehr als zwölf Arbeitslose, in Tirol dagegen nur drei. Es gibt also eine Dysbalance, und im Westen kommt man der Mangelberufs-Definition schon recht nahe. Man erreicht sie jedoch nicht. Dennoch klagen vor allem in Westösterreich Tourismusbetriebe, dass sie kein Personal finden, keine Köche, keine Servicekräfte.







Das hat mit einem weiteren Spezifikum der Branche zu tun, und das ist ein weiterer Punkt: In keinem anderen Segment spielen saisonale Unterschiede eine so große Rolle. In Wien ist dieser Effekt gering ausgeprägt, die Touristen kommen hier das ganze Jahr über, in hochalpinen Regionen ist das nicht der Fall.

Ein aktuelles Beispiel aus dem Jänner: Beim Arbeitsmarktservice wurden im vergangenen Monat in Tirol 713 Köche gesucht, arbeitslos gemeldet waren aber nur 905 Köche. Drei Monate davor, im Oktober, gab es in Tirol wiederum bei 472 freien Stelle gleich 3236 Arbeitslose allein in dieser Berufsgruppe. In der kurzen Zeit ist natürlich kein Wunder passiert. Es ist nur Winter geworden.







Dass es regional und saisonal zu einem Mangel kommt, ist aber kein neues Phänomen. Es ist sogar logisch. "Es gibt einen naturgegebenen Arbeitskräftemangel", sagt Oliver Fritz vom Wirtschaftsforschungsinstitut. Ein Beispiel: Ischgl hat rund 1500 Einwohner aber fast 400 Unterkunftsgeber, dazu noch viele Skihütten, Bars und Restaurants. Das kann sich also gar nicht ausgehen. Und so wie in Ischgl ist es in den meisten Wintersportorten. Die Antwort darauf war stets: Saisonarbeit.

Als der Wintersporttourismus in den 60er und 70er Jahren eine immer größer werdende Rolle zu spielen begann, konnte der saisonale Mangel durch Gastarbeiter aus anderen Bundesländern gedeckt werden. Steirer, Burgenländer oder Kärntner verbrachten die Wintermonate in den Skigebieten, im Sommer arbeiteten sie beispielsweise am elterlichen Hof in der Landwirtschaft. Doch das ist passé. Einerseits ist der Bedarf im Tourismus gewachsen, andererseits, so Fritz, habe sich die Zahl der Personen in der Landwirtschaft reduziert. "Das Arbeitskräftepotenzial ist zurückgegangen."