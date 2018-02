Polizei auf Pferden rückt näher

Strafzettelaushändigung hoch zu Ross im deutschen Hannover. © APAweb/dpa, Jochen Lübke Strafzettelaushändigung hoch zu Ross im deutschen Hannover. © APAweb/dpa, Jochen Lübke



Wien. Innenminister Herbert Kickl hat einen Probebetrieb von berittener Polizei in Wien angekündigt. Sollte sich dabei ergeben, dass Kosten und Nutzen in einem guten Verhältnis stünden, sei es "durchaus möglich, dass wir in Bälde in Wien eine berittene Polizei haben".

Ob eine "berittene Polizei" etwas zur Sicherheit im Land beitragen kann, will Kickl zeitnah eruieren. Bereits kommende Woche wird sich der Innenminister nach Bayern begeben, um sich die dortigen Erfahrungen anzusehen. Danach sei es seine Absicht, Erfahrungen in einem Probebetrieb zu sammeln: "Dann wissen wir, was es kostet und was es bringt." Denn man könne vieles aus Studien ablesen, es sei aber immer gut, wenn man Dinge erprobe: "Ich will das nicht zur Bauchentscheidung machen." In Wien gäbe es jedenfalls genug Möglichkeiten, eine "berittene Polizei" zum Einsatz zu bringen. Kickl denkt dabei etwa an den Prater und die Donauinsel. Es sei aber auch durchaus vorstellbar, Pferde in der Innenstadt oder in Parkbereichen einzusetzen.

Zufrieden ist Kickl mit dem Verlauf der jüngsten Demonstrationen, etwa gegen den Akademiker-Ball, speziell damit, dass die Exekutive dafür gesorgt habe, dass alles ruhig über die Bühne gegangen sei. Vielleicht seien aber auch die Veranstalter der Demos inzwischen etwas klüger geworden und sähen ein, dass mit dem hohen Gut des Demonstrationsrechts eine Verantwortung einhergehe, so Kickl. Eine Verschärfung des Demonstrationsrechts plant der Minister aktuell daher nicht, man sehe sich die Entwicklung aber genau an.

Höhere Strafen für Alko- und Drogenlenker

Als ein Problem im Straßenverkehr haben sich in letzter Zeit neben Alkolenkern auch unter Drogen stehende Fahrer gezeigt. Laut jüngster Verkehrsüberwachungsbilanz wurden im Vorjahr fast 2.200 Lenker wegen Fahrens unter Drogeneinfluss angezeigt, ein Plus von 47 Prozent gegenüber 2016.

Kickl zeigt sich nun "fest entschlossen", gegen diese Lenker (ebenso wie gegen Alkolenker) vorzugehen. Freilich ist es noch immer nicht gelungen, geeignete technische Maßnahmen zu finden, mit denen nicht nur schnell, sondern auch zuverlässig wie beim Alkohol-Schnelltest eine Beeinflussung des Fahrers feststellbar ist: "Wir sind leider nicht so weit, dass wir das technisch ausgereifte System dafür gefunden haben." Wirken sollen nun neben Kontrollen verstärkte Präventionsarbeit und Bewusstseinsbildung.

Seinen Zugang, dass man keine Radarkontrollen nur zur Geldbeschaffung durchführen sollte, verteidigt Kickl: "Wir sind uns hoffentlich alle einig, dass wir nicht rund um die Uhr 365 Tage im Jahr Kontrollen durchführen können." Daher stelle sich die Frage, wo man im Sinne einer Wirkungsorientierung die besten Ergebnisse erzielen könne. Dies bedeute nicht weniger Kontrollen, sondern diese dort, wo die Sicherheit am meisten gefährdet sei.