Ein Eklat zu Beginn

Dortmund. (art) Der Prozess im Landgericht Dortmund hatte noch nicht einmal begonnen, da sorgte der Verteidiger des mutmaßlichen Bomben-Attentäters auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund schon für einen Eklat. "Nur ein einziger Metallstift ist im Bus gelandet, nur ein einziger hatte nachweislich Kontakt mit dem Bus. Wenn ein Spieler unbedrängt aus fünf Metern nicht ins leere Tor trifft, fragen Sie sich zwangsläufig: Wollte er nicht, oder konnte er nicht?", sagte Anwalt Carl Heydenreich vor dem Verhandlungsauftakt gegen den 28-jährigen Sergej W. am Donnerstag. Tötungsabsicht, so die Schlussfolgerung der Verteidigung, habe demnach nicht bestanden. Betroffene des Anschlags, bei dem am 11. April vor der geplanten Fahrt zum Champions-League-Viertelfinale gegen AS Monaco drei Sprengsätze unmittelbar neben dem Mannschaftsbus detonierten, empfanden diese Aussage freilich als Hohn. Immerhin wurde damals Verteidiger Marc Bartra verletzt, sodass er am Arm operiert werden musste, ein Polizist, der den Bus hätte begleiten sollen, erlitt ein Knalltrauma. Auch bei den anderen sitzt der Schock nach wie vor tief: Im Vorfeld der Verhandlung sagte Matthias Ginter, mittlerweile bei Mönchengladbach tätig, er hoffe, der Prozess werde ihm helfen, "das Thema weiter zu verarbeiten". Und: Er wolle erfahren, wie es überhaupt so weit kommen konnte und was die Motive des Täters gewesen seien.

Aktienhandel als Grund?

Für die Staatsanwaltschaft sind diese klar. Die Anklage lautet auf Mordversuch und zweifache gefährliche Körperverletzung. Demnach habe W. "heimtückisch, aus Habgier und mit gemeingefährlichen Mitteln" gehandelt, weil er sich selbst durch einen fallenden Aktienkurs hätte bereichern wollen. Er soll den Anklägern zufolge einige Tage vor der Tat unter anderem 96.000 Put-Optionen auf BVB-Aktien erworben haben - insgesamt habe er Finanzgeschäfte in Anteilsscheinen des einzigen börsennotierten Bundesliga-Klubs in Deutschland mit einem Volumen von 44.300 Euro getätigt. Die Staatsanwaltschaft geht von einem maximal möglichen Gewinn von 506.275 Euro aus. Der Beschuldigte soll die Finanzprodukte nach der Tat verkauft und insgesamt einen Gewinn von 5872,05 Euro erzielt haben. Der erste Verhandlungstag - vorerst sind 18 Tage bis 28. März vorgesehen - fand unter großem Öffentlichkeitsinteresse statt, wesentliche Erkenntnisse brachte er jedoch nicht. Mit versteinerter Miene verfolgte W. die Ausführungen, bei denen seine Verteidigung eine mediale Vorverurteilung und Befangenheit der Staatsanwaltschaft anprangerte; ob er selbst aussagt, ist noch nicht klar. Tatsächlich hat die Tat ein enormes Medieninteresse ausgelöst. Viele - auch die Polizei - waren ursprünglich von einem islamistisch motivierten Anschlag ausgegangen, ein diesbezügliches Bekennerschreiben stellte sich schon aber bald als schlechte Fälschung heraus. Nach zehn Tagen aber war W. in Tübingen festgenommen worden, bei den weiteren Ermittlungen habe es keine Alternative mehr zu dessen Täterschaft gegeben, erklärte der Oberstaatsanwalt am Donnerstag.





Verbrüderungen und Konflikte

Im Fußball hat die Attacke jedenfalls tiefe Spuren hinterlassen: Zum einen war es zu ungewohnten Verbrüderungen zwischen den unterschiedlichen Fanlagern gekommen, als BVB-Anhänger jenen der Monegassen spontan Übernachtungsmöglichkeiten angeboten hatten; zum anderen waren Gräben im Verein selbst aufgebrochen. Weil BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke die Verschiebung um nur einen Tag als alternativlos bezeichnet hatte, der damalige Trainer Thomas Tuchel ein Gespräch darüber mit ihm und der Mannschaft aber bestritten hatte, kam es zum offenen Konflikt. Mittlerweile ist Tuchel als BVB-Trainer ebenso Geschichte wie dessen kürzlich von Peter Stöger abgelöster Nachfolger Peter Bosz. Die Folgen sind es freilich noch lange nicht.