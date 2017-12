Anarchistische Erpresser

Athen. Landen Chlor und Salzsäure auch in nur geringen Mengen auf dem Weihnachtstisch, dann würde sich ausgerechnet das friedliche Fest plötzlich in ein kulinarisch höchst gefährliches Abenteuer verwandeln - mit sehr wahrscheinlicher Todesfolge. Im überwiegend christlich-orthodoxen Hellas droht genau dieses Horrorszenario.

Schenkt man nämlich einer anarchistischen Gruppierung mit dem einprägsamen Namen "Schwarzgrüne Brandstifter" Glauben, dann hat sie bestimmte Markenprodukte mit lebensgefährlichen Chemikalien versetzt. Man werde diese vergifteten Produkte "ab dem 20. Dezember und dem 24. Dezember in verschiedenen Supermarktketten in ganz Athen und Thessaloniki wieder in die Regale stellen", verkündeten die Anarchisten über das Internet.





Dabei wird keine Zahl der angeblich vergifteten Lebensmittel und Getränke genannt, aber um welche Produkte es sich handelt: Coca Cola und Coca Cola Light jeweils in der 1,5-Liter-Flasche, Hühnerschinken des griechischen Herstellers Yfantis à 350 sowie 500 Gramm sowie Milch der griechischen Firma Delta.

Die griechischen Anarchisten begründen ihre Aktion damit, dass die Weihnachtseinkäufe "Millionen lebende Wesen zu Opfern" machten, "um die kulinarischen Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen".

Alles nur leere Drohungen? Die griechischen Behörden reagierten jedenfalls sofort. Die Lebensmittelbehörde Efet ordnete an, die genannten Produkte unverzüglich aus den Regalen aller Supermärkte in Athen und Thessaloniki zu nehmen. Ferner hat sich laut griechischen Medien die Anti-Terror-Behörde in den Fall eingeschaltet. Schon im Vorjahr sowie 2013 hatte die gleiche Anarchistengruppe mit einer Vergiftung von Lebensmitteln gedroht. Die Täter ausfindig zu machen, ist ein eher schwieriges Unterfangen. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass die Schwarzgrünen Brandstifter ihre Proklamation auf einer stark gesicherten Webseite der linksextremen Szene online gestellt haben. Daher gestaltet sich eine digitale Spurensuche schwierig, wie Experten betonen.

Die ominöse Öko-Anarchisten-Gruppierung der Schwarzgrünen Brandstifter dürfte aber landesweit nur aus ein paar Personen bestehen. Derartige Mini-Gruppierungen in der traditionell sehr lebendigen Anarchistenszene in Hellas sind zahlreich, treten mit sehr medienwirksamen Aktionen in Erscheinung - und lösen sich wieder auf. Diese Mini-Gruppierungen zählen jedenfalls nicht zur Dachorganisation "Anarchistischer Bund". Er wurde nach eigenen Angaben als "horizontale Organisation der anarchistischen Gruppen" in Griechenland im Oktober 2015 gegründet. Der Anarchistische Bund wendet sich "gegen das Establishment", hat eine eigene Satzung, organisiert Kongresse und nimmt an Demos teil.

Selbstgefilmte Angriffe

Kultstatus unter den sechs Gruppen des Anarchistischen Bund genießt die Athener Vereinigung "Rubikon". Nach Informationen der "Wiener Zeitung" hat sie etwa 60 Mitglieder. Ihr Markenzeichen: Überraschungsangriffe. Rubikon richtet dabei bewusst aber höchstens Sachschaden an, nie werden Personen verletzt.

Rubikon stürmte etwa die Zentrale der Athener Notarvereinigung, um die Welle der Zwangsversteigerungen auch von Erstwohnungen ärmerer Griechen zu stoppen. Ferner werden Krankenhausärzte, denen die Annahme von Schmiergeldern vorgeworfen wird, an ihrem Arbeitsort bedroht. In Griechenland wird diese Unsitte als Fakelaki bezeichnet. Die betreffenden Szenen werden von Rubikon selbst gefilmt - und ins Internet gestellt.

Insbesondere die Aktionen der Anarchisten, die gegen soziale Missstände gerichtet sind, rufen bei vielen Griechen eher Sympathie und Beifall statt Verurteilung oder gar Empörung hervor. Auch auf die Drohung der Schwarzgrünen Brandstifter reagieren die Konsumenten demonstrativ gelassen. Die Umsätze in den Supermärkten in Athen und Thessaloniki sind laut Marktbeobachtern nicht gesunken.

"Solche Drohungen über angebliche Vergiftungen von Lebensmitteln sind doch das kleinere Problem. Wir haben immer weniger Geld in der Tasche, um uns überhaupt einen Weihnachtstisch leisten zu können", sagte eine Kundin in einem Athener Supermarkt der "Wiener Zeitung". Die chronische Griechenlandkrise lässt grüßen.