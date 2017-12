76-Jähriger bei Brand in New York ums Leben gekommen

Ein 76 Jahre alter Mann ist am Christtag beim Brand in einem New Yorker Hochhaus ums Leben gekommen. Rund 170 Feuerwehrleute waren Medienberichten zufolge im Einsatz, als im 34. Stockwerk des Wohnhauses in Manhattan Montagfrüh (Ortszeit) ein Feuer ausbrach.

Die Retter fanden den Mann tot auf und kämpften bei den Löscharbeiten mit starkem Wind, hatten das Feuer aber bald unter Kontrolle. Zwei Feuerwehrleute wurden verletzt.