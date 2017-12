Schachspiel ohne Dame

Anna Musytschuk will nicht an der Schachweltmeisterschaft teilnehmen. © APAweb / afp, Karim Jaafar Anna Musytschuk will nicht an der Schachweltmeisterschaft teilnehmen. © APAweb / afp, Karim Jaafar



Riad. (art) Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten; die überwiegenden aus dem Westen waren positiv, aber auch Kommentare wie "Peitscht sie aus, die Nutte" waren auf Twitter und Co. zu lesen. Sie geben ein gutes Zeugnis jenes hausgemachten Dilemmas, mit dem sich der Schach-Weltverband Fide konfrontiert sieht, seit er die Blitz- und Schnellschach-WM für drei Jahre nach Saudi-Arabien vergeben hat. Denn diese findet seit Dienstag und bis Samstag nicht nur ohne israelische Spieler statt, die keine Visa erhalten hatten, sondern auch ohne Anna Musytschuk, die Doppelweltmeisterin in diesen Disziplinen. Musytschuk, eine Ukrainerin, hätte zwar einreisen dürfen, sie wollte aber nicht. Sie wolle sich keinen Kleidervorschriften unterwerfen, wolle auch ohne männliche Begleitung in die Öffentlichkeit gehen, wolle sich schlicht "nicht wie eine Kreatur zweiter Klasse behandeln lassen", schrieb die 27-Jährige schon vor Weihnachten auf Facebook. Dass der Weltverband Fide mit den saudischen Veranstaltern ein Abkommen getroffen hatte, das er selbst als "historisch" bezeichnet hatte - dass nämlich Frauen beim Turnier selbst keine Verschleierung tragen müssen, sondern lediglich außerhalb der Veranstaltungshalle und des Hotels -, ging Musytschuk nicht weit genug. "Ich habe diese Entscheidung getroffen und übernehme die Verantwortung dafür", sagte sie der Nachrichtenagentur Reuters.

Charme-Offensive

Es war eine Entscheidung, die ihr nicht leicht gefallen sei, schließlich hätte sie "in wenigen Tagen mehr verdienen können als bei dutzend anderen Turnieren". Zwei Millionen Dollar sind bei der Premiere eines internationalen Schachturniers in Saudi-Arabien insgesamt ausgelobt, auch um den Zuschlag zu bekommen, ließen sich die saudischen Veranstalter nicht lumpen: Kolportierte 1,5 Millionen Dollar zahlten sie, um die internationale Schachelite nach Riad zu bekommen - und sich selbst damit als Land auf dem Weg zur Modernisierung inszenieren zu können. So lautete zumindest der Plan des Kronprinzen Muhammed bin Salman, der schon in den vergangenen Monaten einige Schritte in diese Richtung unternommen hat: Man will sich dem Tourismus öffnen, wird das Fahrverbot für Frauen per kommenden Juni aufheben, in Sportstadien dürfen sie bereits seit kurzem - freilich unter strengen Auflagen.





Fatwa gegen Schach

Für Kritiker freilich sind dies nur Alibiaktionen, um von den weiterhin bestehenden Restriktionen für Frauen sowie Menschenrechtsverletzungen in dem streng islamischen Königreich, in dem die Scharia gilt, abzulenken. Nicht nur Musytschuk, auch andere Größen des Schachsports, trauen den vermeintlichen Lockerungen nicht. Der amerikanische Großmeister Hikaru Nakamura verzichtet ebenfalls freiwillig auf eine Teilnahme. "Eine Schach-WM dort auszutragen, wo wesentliche Menschenrechte nicht geachtet werden, ist ein Horror", erklärte er und führte die Visumsverweigerung für Sportler aus dem von Saudi-Arabien nicht anerkannten Israel - auch Spielern auch Katar und dem Iran wurde die Einreise erst in letzter Minute nach Verhandlungen mit der Fide erst in letzter Minute gewährt, viele versuchten es erst gar nicht - ins Treffen. "Schach ist ein Spiel, bei dem Menschen zusammenkommen können und keines, das Menschen wegen ihrer Religion und Abstammung trennt."

Doch nicht nur im Westen regt sich Kritik, auch in streng islamischen Kreisen ist die Austragung der WM in Saudi-Arabien nicht unumstritten. Nicht einmal zwei Jahre ist es her, dass Großmufti Scheich Abdulaziz Al al-Sheikh eine Fatwa erlassen hatte, wonach Muslime die Finger von dem Spiel, das seine Ursprünge der Überlieferung nach in Persien hat und von Arabern nach Europa gebracht wurde, lassen sollten. Es könne süchtig machen, die Spieler könnten darüber ihre Gebete vergessen, es sei Zeit- und Geldverschwendung und schüre Rivalität und Feindschaft, lautete seine Begründung. Zumindest eine heftige Kontroverse hat es aktuell ausgelöst - die Verantwortung dafür liegt freilich nicht im Spiel begründet.