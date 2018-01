Skifahren bei den Buddhas

Eine der zerstörten Statuen könnte wieder aufgebaut werden. © afp Eine der zerstörten Statuen könnte wieder aufgebaut werden. © afp



Bamiyan. Hamid Dschiljab ist ein heiterer Zeitgenosse. "Nein, nein", sagt er und schüttelt sich vor Lachen auf die Frage, ob denn ausländische Touristen mit Bodyguards zu ihm kämen. Dschiljab trägt den sperrigen Titel "Öffentlicher Manager der Historischen Stätten der Provinz Bamiyan" und ist die erste Anlaufstelle für Besucher der zentralafghanischen Region. Der Mittvierziger residiert im Tourismuszentrum der gleichnamigen Stadt, nur wenige Meter vom großen Buddha entfernt - oder dem, was die radikalislamischen Taliban in ihrer Zerstörungswut von der 53 Meter hohen Statue aus dem 6. Jahrhundert übrig gelassen haben. "Vielleicht ist die Anreise hierher mit dem Auto etwas ruppig", sagt er. Aber einmal in Bamiyan angekommen, seien die Besucher komplett sicher. "Keine Kidnappings, keine Selbstmordattentate", schüttelt er freundlich den Kopf.

In den 70ern picknickten

hier tausende Hippies

Seit Jahren bereits versucht die Provinz Bamiyan, die als eines der wenigen Gebiete Afghanistans als relativ sicher gilt, den Tourismus anzukurbeln und ihre zahlreichen historischen Stätten und die unberührte Natur des zentralafghanischen Hochplateaus - Bamiyan-Stadt liegt auf 2850 Metern - in einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor für die lokale Bevölkerung zu verwandeln. So manch Bewohner der lange isolierten Region erinnert sich an die 1970er Jahre, als plötzlich tausende europäische und amerikanische Hippies auf den Grünflächen unter den beiden Buddhas picknickten. Langsam beginnen die Bemühungen um eine Wiederbelebung des Tourismus zu fruchten.







Dschiljab dreht sich zur Wand und nimmt ein Buch aus dem Regal. Hier notiere er penibel die Herkunft jedes Besuchers, sein Büro ist das einzige Ticketbüro für die wichtigsten historischen Stätten in der Provinz. Im Vorjahr waren es 9000 afghanische Touristen, vor allem aus der Hauptstadt Kabul, der Provinz Balkh, aber auch aus dem südlichen Kandahar. Zudem trotzten 600 Ausländer den Reisewarnungen ihrer Heimatländer für Afghanistan und wandelten durch die Höhlen rund um die Nischen der beiden weltberühmten Buddha-Statuen, besuchten Shahr-e-Golghola, eine historische Stadt, die von den Horden Dschingis Khans zerstört wurde oder Shahr-e-Zohak, eine jahrhundertealte Burgstätte auf steilen Felsen mit Blick auf das Koh-e-Baba-Gebirge. Und Dschiljab ist hoch erfreut über das Ergebnis aus seinen Büchern, denn es bedeutet eine satte Steigerung im Vergleich zu den 4000 Besuchern im Jahr davor.





Doch die historischen Stätten sind nicht die einzige Attraktion. Laut dem Vizegouverneur von Bamiyan, Asif Mobaleqh, besuchten im vergangenen Jahr 200.000 Touristen Band-e Amir, den ersten Nationalpark Afghanistans. Rund um die sechs azurblauen, nebeneinanderliegenden Seen, die durch weniger Meter hohe, natürliche Dämme voneinander getrennt sind, picknicken und campen Besucher im Sommer. Im Winter verwandeln sich die Wasserfälle zwischen den Seen in spektakuläre Eiswände. Die roten Felswände rund um die Seen führten zum Beinamen "Grand Canyon Afghanistans."