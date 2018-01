Shanghai. Mittlerweile sind es schon zehn Schiffe, die China zur Unglücksstelle geschickt hat. Doch möglicherweise könnte auch das nicht genug sein. Denn auch 48 Stunden, nachdem die 274 Meter lange "Sanchi" mit einem Frachtschiff kollidiert war, ist es den Löschmannschaften nicht gelungen, das gewaltige Feuer an Bord des iranischen Öltankers unter Kontrolle zu bekommen.

Unter den Einsatzkräften wuchs daher am Montag schon die Sorge, dass man den sich immer stärker abzeichnenden Wettlauf gegen die Zeit verlieren könnte. Denn mit jeder Stunde, die das Feuer weiter wütet, steigt auch die Gefahr, dass das Schiff explodiert und mitsamt dem verbliebenen Öl untergeht. Eine großflächige und schwerwiegende Ölpest wäre dann wohl unvermeidlich, denn die "Sanchi" hatte 163.000 Tonnen Kondensat geladen, ein sehr hochwertiges, aber auch ausgesprochen toxisches und nur schwierig aufzuspürendes Leichtöl.





Laut chinesischen Staatsmedien gestaltete sich der Einsatz vor allem deshalb so schwierig, weil die Mannschaften der Löschschiffe nicht nur mit den viele Meter hohen Flammen zu kämpfen hatten. Auch giftige Gase und die schlechten Wetterbedingungen sowie starker Seegang erschwerten die Bemühungen, das Inferno einzudämmen.

Dass jemand von der 32-köpfigen, überwiegend iranischen Crew das Unglück überlebt haben könnte, galt am Montag zunehmend als unwahrscheinlich. Laut dem Außenministerium in Peking wurde inzwischen schon eine Leiche gefunden, die nun aber noch identifiziert werden muss. Neben der chinesischen Marine hatten sich auch die südkoreanischen Küstenwache und ein US-Aufklärungsflugzeug an der Suche nach den Vermissten beteiligt. Nachdem die Maschine vom Typ P-8A Poseidon ein Gebiet von 12.000 Quadratkilometern abgesucht hatte, musste sie allerdings ohne einen Hinweis auf Überlebende zum Stützpunkt in der japanischen Hafenstadt Okinawa zurückkehren. Die 21 Crew-Mitglieder des chinesischen Getreidefrachters CF Crystal" waren schon unmittelbar nach der Kollision, die sich am Samstagabend rund 300 Kilometer östlich von Shanghai ereignet hatte, unversehrt gerettet worden.

Weniger Tankerunglücke

Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist noch ungeklärt. Sollte die am Montag mit massiver Schlagseite treibende "Sanchi" tatsächlich untergehen oder große Mengen Öl verlieren, wäre es aber die erste große durch einen Tanker verursachte Katastrophe seit Jahren. Denn laut den Daten der International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF) sind Tankerunfälle mit schweren Umweltschäden in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zurückgegangen. Gab es in den 1970er Jahren noch durchschnittlich 24,5 schwere Unglücke pro Jahr, so sank diese Zahl im aktuellen Jahrzehnt auf gerade einmal 1,7. Auch hinsichtlich der Menge des ausgetretenen Öls gingen die Unglücke zuletzt deutlich glimpflicher aus als früher. So traten beim letzten großen Unfall, der Havarie der "Hebei Spirit" vor Südkorea, 11.000 Tonnen Öl aus. Als die "Prestige" 2002 vor der Nordwestküste Spaniens sank, waren es 63.000 Tonnen gewesen, beim Untergang der "ABT Summer" vor Angola im Jahr 1991 sogar 260.000 Tonnen.